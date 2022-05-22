Уплотнения, язвы и кровь — 4 признака, при которых нужно срочно обратиться к стоматологу
Регулярные осмотры могут помочь остановить проблемы до того, как они выйдут из-под контроля.
Файзан Захир, пародонтолог и стоматолог-имплантолог из Bupa Dental Care:
«К сожалению, многие проблемы, требующие стоматологического лечения, как правило, не вызывают боли на ранних стадиях, и к тому времени, когда они это сделают, проблема может быть устранена. более серьезно. Заболевание десен является примером этого, поскольку, если его не лечить, оно может привести к потере костной массы вокруг ваших зубов или зубных имплантатов, и вы не почувствуете боли, пока не станет слишком поздно».
Хотя боль может быть явным признаком того, что что-то не так, г-н Захир говорит, что есть и другие предупреждающие сигналы, которые может подавать ваш рот.
Вот пять признаков того, что вам следует как можно скорее обратиться к стоматологуВы замечаете шишки и припухлости во рту и на языке
Шишки или припухлости во рту или на языке могут быть безвредными, однако в некоторых случаях они могут быть признаком чего-то более зловещего.
«Большинство из них совершенно безвредны, но иногда это может быть что-то более серьезное, например, ранние признаки рака ротовой полости обычно безболезненны».
У вас постоянные язвы
Язвы приходят и уходят и могут быть вызваны чем-то простым, например, укусом во рту. Тем не менее, любые стойкие язвы должны быть проверены профессионалом.
«Любые язвы во рту, которые не заживают через 10 дней, трудности с глотанием или серьезные изменения вкусовых ощущений — все это должно быть тем, на что вы должны обратить внимание».
Ваши десны кровоточат, когда вы чистите зубы
«Кровотечение десен, когда вы чистите зубы, скорее всего, указывает на заболевание десен, часто вызываемое пищей и бактериями, которые могут накапливаться в деснах в течение длительного периода в виде зубного налета».
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Файзан Захир
Здоровье
Пародонтолог и стоматолог-имплантолог из Bupa Dental Care.
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