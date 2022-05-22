Уплотнения, язвы и кровь — 4 признака, при которых нужно срочно обратиться к стоматологу

«К сожалению, многие проблемы, требующие стоматологического лечения, как правило, не вызывают боли на ранних стадиях, и к тому времени, когда они это сделают, проблема может быть устранена. более серьезно. Заболевание десен является примером этого, поскольку, если его не лечить, оно может привести к потере костной массы вокруг ваших зубов или зубных имплантатов, и вы не почувствуете боли, пока не станет слишком поздно».

Вот пять признаков того, что вам следует как можно скорее обратиться к стоматологу

«Большинство из них совершенно безвредны, но иногда это может быть что-то более серьезное, например, ранние признаки рака ротовой полости обычно безболезненны».

«Любые язвы во рту, которые не заживают через 10 дней, трудности с глотанием или серьезные изменения вкусовых ощущений — все это должно быть тем, на что вы должны обратить внимание».

«Кровотечение десен, когда вы чистите зубы, скорее всего, указывает на заболевание десен, часто вызываемое пищей и бактериями, которые могут накапливаться в деснах в течение длительного периода в виде зубного налета».