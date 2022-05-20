Оспа обезьян: болезнь выходит на глобальный уровень — полный список стран с подтвержденными случаями
В настоящее время инфекции оспы обезьян зарегистрированы по всей Европе, при этом беспрецедентная вспышка произошла в Великобритании, Испании и Португалии. За последние несколько дней вирус распространился на два новых континента, распространившись по всему миру.
Вспышка оспы обезьян в этом году стала одной из самых масштабных в истории: десятки случаев распространились далеко за пределы обычных эндемичных по вирусу регионов. Оспа обезьян редко выходит за пределы группы африканских стран и с трудом процветает из-за ограниченных путей передачи. Но последние случаи бросили вызов традициям. Представители здравоохранения выпустили срочные предупреждения для групп риска.
Где обнаружена оспа обезьян?
Оспа обезьян обычно остается в тропических регионах африканских стран, где люди, живущие в сельских общинах, иногда заражаются от инфицированных животных.
За последние несколько недель случаи заболевания возникли в Европе с очаговыми вспышками в Великобритании, Испании, Португалии и других странах.
Агентство здравоохранения и безопасности Великобритании (UKHSA)сообщило, что количество случаев заболевания в Великобритании на данный момент составляет девять человек, и официальные лица опасаются, что больше не осталось незамеченными.
Болезнь достигла распространения среди населения, причем в большинстве случаев это не связано с поездками в Африку. Все, кроме двух, появились в Лондоне после тесного контакта с инфицированным человеком с характерной сыпью обезьяньей оспы. Португалия подтвердила пять и расследует еще 20 подозрительных случаев. В Испании выявлено 23 возможных случая заболевания, при этом люди с симптомами находятся под пристальным наблюдением.
Правительство подтвердило сегодня, что Франция, Италия и Германия зарегистрировали по одному случаю, а Швеция расследует подозрения на инфекцию, в результате чего число затронутых европейских стран достигло шести.
Два других континента — Северная Америка и Австралия — сообщили о случаях заболевания, при этом Канада и США находятся в состоянии повышенной готовности.
Канадские власти подтвердили два случая и подозревают еще 12, а еще один, похоже, пересек границу на юге.
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UK Health Security Agency
Здоровье
Агентство здравоохранения и безопасности Великобритании
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