Врач: неправильное сидение в туалете повышает ваш риск заполучить рак кишечника

«Регулярное очищение кишечника без напряжения важно для минимизации риска рака. Чтобы снизить его риск, не допускайте запоров», - подчеркнула врач.

Рак кишечника становится все более распространенным в современном обществе. По словам доктора Деборы Ли, большое количество эпидемиологических исследований указывают на то, что серьезным фактором повышенного риска развития этого заболевания являются хронические запоры. Медик констатирует, что проблеме запоров во многом содействует неправильное сидение в туалете.Врач сообщила, что более 60 процентов общемировых случаев рака кишечника сосредоточены в странах, где принято сидеть на унитазе для опорожнения как на стуле. Там, где распространена традиция садиться с этой целью на корточки, рак кишечника не столь актуален.Доктор Ли заметила, что сидение в позе «как на стуле» с большей вероятностью вызовет запор, чем сидение на корточках. Присаживаие на корточки – это естественная позиция для очищения пищеварительного тракта, которая позволяет гравитации выполнять большую часть работы по освобождению кишечника. Кроме того, она помогает илеоцекальному клапану (клапану между тонкой и толстой кишкой) естественным образом закупоривать себя – сидение как на стуле препятствует его правильному закрытию, что затрудняет достижение необходимого внутреннего давления в кишечнике для успешного прохождения стула. Также, садясь на корточки, тело немного перемещает сигмовидную кишку, избавляясь от перегиба и, следовательно, позволяя ей более свободно сообщаться с прямой кишкой. Когда же человек садиться на унитаз словно на стул, остается сжатой пуборектальная мышца тазового дна, используемая для поддержания воздержания. В результате кишечник испытывает сильное напряжение, и это может повышать риск развития колоректального рака.Доктор Ли советует для профилактики запоров ежедневно употреблять продукты, богатые клетчаткой – взрослые люди должны потреблять порядка 30 граммов. Также следует избегать слишком жирной, обработанной пищи.Еще один важный фактор – регулярные физические упражнения: они эффективно стимулируют активный транзит кишечного содержимого.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие неочевидные признаки указывают на наличие железодефицитной анемии.