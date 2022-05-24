5 неочевидных признаков того, что вы подвержены железодефицитной анемии
Железодефицитная анемия является распространенной проблемой, но, как ни странно, дефицит железа бывает трудно идентифицировать – он «прячется» за симптомами, которые можно принять за что-то другое.
Исследователи говорят, что развитию железодефицитной анемии может способствовать то, что люди не получают достаточно железа, поскольку современные продукты содержат его меньше, чем раньше. Наиболее остро испытывают недостаток железа женщины – им может требоваться в два раза больше железа, чем мужчинам, из-за потери крови во время менструации. Беременным женщинам требуется на 50 % больше железа, чем обычно, чтобы удовлетворить потребности развивающегося ребенка. Также повышена потребность в железе у тех, кто сознательно не ест мяса.
Проблема дефицита железа в том, что его не так просто идентифицировать, если не выполнять специально анализа крови. Симптомы его нехватки могут проявляться медленно по мере того, как уровень железа в организме снижается все больше и больше – так возникает переход от незначительного дефицита железа к железодефицитной анемии, которая является наиболее тяжелой формой его недостатка.
Врачи рекомендуют обращать внимание на следующие неочевидные признаки того, что организм может подвергаться железодефицитной анемии.
Вы все время уставший. Данный симптом может проявиться даже при небольшом снижении запасов железа, но его появление, как правило, связывают с перегрузками и недосыпом.
Вам холодно, даже когда другим нет. Непереносимость низких температур – еще один распространенный симптом железодефицитной анемии. Одно из возможных объяснений заключается в том, что щитовидной железе для функционирования требуется железо, и если последнего не хватает, то железа снижает производство гормонов, помогающих регулировать температуру тела.
Ваша раздражительность или тревожность усилились. Дефицит железа, как уже было сказано, может негативно отражаться на гормональном производстве, осуществляемом щитовидной железой. Тяжелые эмоциональные состояния могут быть следствием этого процесса.
Ваши волосы портятся. Истончение, ломкость, выпадение волос также могут вызываться железодефицитной анемией. Рост и густота волос во многом зависят от хорошего кровоснабжения, а когда у вас мало железа, ваша кровь теряет ключевое питательное вещество.
Вы в депрессии. Железо играет важную роль в выработке дофамина – химического вещества, которое имеет особое значение в психическом благополучии. При депрессии уровень дофамина низкий.
У вас проблемы с кишечником. У людей с целиакией или воспалительным заболеванием кишечника (ВЗК) может возникать избыток соединения, называемого гепсидином. Именно с его повышенным уровнем ученые связывают слишком низкую концентрацию железа в организме.
Что делать при подозрении на железодефицитную анемию. Прежде всего, сдать анализ крови, чтобы убедиться в этом. Если тест подтвердит проблему, то нужно проконсультироваться с медицинским работником, чтобы выяснить, почему у вас возник дефицит железа, а также разработать курс лечения для устранения дефицита. Справиться с анемией может помочь коррекция рациона, прием добавок.
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