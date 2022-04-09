Неправильное сидение в туалете может вызвать аппендицит или разрушение стенки кишечника
Хотя сидение в туалете представляет собой неотъемлемую часть повседневной жизни, эксперт предупредил, что люди все еще совершают много «распространенных» ошибок. Один из них — позиционирование. Что еще хуже, неправильное сидение может привести к аппендициту или разрушению стенки кишечника.
«Пока мы не изобрели туалет, люди открывали свой кишечник, приседая, как и другие животные», — сказала эксперт по здоровью и благополучию Стефани Тейлор. «С тех пор, хотя мы можем чувствовать себя более цивилизованными, мы вызываем у себя серьезные проблемы со здоровьем».
Эксперт объяснил, что мышцы вокруг прямой кишки помогают контролировать, находитесь ли вы в режиме дефекации или нет. Когда вы садитесь на унитаз, ваш аноректальный угол «перегибается», и ваши мышцы сдавливают прямую кишку, «удерживая фекалии внутри».
Тейлор продолжил:
«Итак, сидение в туалете держит наше тело в режиме воздержания и затрудняет удаление отходов. Если вы не избавитесь от всех фекалий, это может вызвать запор, который может привести к заболеванию кишечника или аппендициту».
Почему неправильное сидение приводит к аппендициту и заболеванию кишечника?
«Неправильное сидение в течение длительного периода может изменить форму вашей осанки», — сказала она.
Это происходит потому, что вы оказываете дополнительное давление на желудок и оказываете давление на нижнюю часть кишечника.
«Дополнительное давление значительно замедляет процесс движения пищи по телу. Это может вызвать вздутие живота или запор и раздражать кишечник, что приводит к заболеванию раздраженного кишечника, СРК [воспалительному синдрому кишечника] или даже скоплению фекалий, что может привести к инфицированию аппендикса, что приводит к аппендициту».
Неправильное положение также может привести к воспалительному заболеванию кишечника (ВЗК).
«Это разрушение стенки кишечника, также известное как болезнь Крона или язвенный колит».
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Стефани Тейлор
Здоровье
Эксперт по здоровью и благополучию, основатель StressNoMore.
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