Неправильное сидение в туалете может вызвать аппендицит или разрушение стенки кишечника

«Пока мы не изобрели туалет, люди открывали свой кишечник, приседая, как и другие животные», — сказала эксперт по здоровью и благополучию Стефани Тейлор. «С тех пор, хотя мы можем чувствовать себя более цивилизованными, мы вызываем у себя серьезные проблемы со здоровьем».

«Итак, сидение в туалете держит наше тело в режиме воздержания и затрудняет удаление отходов. Если вы не избавитесь от всех фекалий, это может вызвать запор, который может привести к заболеванию кишечника или аппендициту».

Почему неправильное сидение приводит к аппендициту и заболеванию кишечника?

«Неправильное сидение в течение длительного периода может изменить форму вашей осанки», — сказала она.

«Дополнительное давление значительно замедляет процесс движения пищи по телу. Это может вызвать вздутие живота или запор и раздражать кишечник, что приводит к заболеванию раздраженного кишечника, СРК [воспалительному синдрому кишечника] или даже скоплению фекалий, что может привести к инфицированию аппендикса, что приводит к аппендициту».

«Это разрушение стенки кишечника, также известное как болезнь Крона или язвенный колит».