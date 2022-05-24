Диабет: названы пять способов снизить риск повышенного сахара в крови на 50%
Определенные изменения в образе жизни могут быть очень действенными, когда речь заходит о профилактике диабета и необходимости снижать высокий уровень сахара в крови.
Эксперты организации Diabetes UK назвали эффективные способы снизить риск повышенного сахара в крови. Благодаря этим вмешательствам вероятность развития диабета 2 типа у человека может сократиться вдвое.
«Исследования постоянно показывают, что для некоторых людей комбинированные вмешательства в образ жизни могут быть эффективными для снижения риска примерно на 50 процентов», - уточнили специалисты.
Контроль веса. Когда у человека растут талия и живот, это часто свидетельствует о накоплении жира вокруг внутренних органов. Такое жироотложение ведет к развитию инсулинорезистентности, при которой клетки организма теряют чувствительность к проводящему в них сахар гормону инсулину. В результате клетки перестают адекватно потреблять сахар, его уровень в крови становится повышенным – возникает и усиливается риск появления предиабета, затем диабета
Избавление от избыточного жира на животе является хорошим способом предотвратить эти процессы.
Правильный рацион. Еще одним важным условием для снижения риска развития диабета 2 типа является здоровое питание. Следует избегать употребления продуктов, способствующих активному жироотложению и увеличивающих гликемическую нагрузку на организм. В рационе должно быть больше натуральных, растительных, необработанных продуктов, клетчатки, белка, здоровых жиров.
Физическая активность. Движение – это ключ к предотвращению проблемы повышенного сахара и диабета 2 типа, подчеркивают эксперты.
По словам медиков, взрослые люди должны уделять физическим упражнениям минимум 150 минут в неделю.
Отказ от сигарет. Курильщики подвергаются более высокому риску заполучить диабет 2 типа, а также для них возрастает вероятность пострадать от осложнений, если это заболевание уже присутствует, говорят в Diabetes UK. Отказ от вредной привычки улучшает показатели содержания сахара в крови.
Минимизация алкоголя. Потребление спиртных напитков также коррелирует с повышенным риском диабета 2 типа, поэтому всегда важно контролировать количество выпивки. Эксперты напоминают, что алкоголь содержит большое количество углеводов и калорий, способствует росту жировых отложений в печени и на животе.
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