Диабет: названы пять способов снизить риск повышенного сахара в крови на 50%

«Исследования постоянно показывают, что для некоторых людей комбинированные вмешательства в образ жизни могут быть эффективными для снижения риска примерно на 50 процентов», - уточнили специалисты.

Эксперты организации Diabetes UK назвали эффективные способы снизить риск повышенного сахара в крови. Благодаря этим вмешательствам вероятность развития диабета 2 типа у человека может сократиться вдвое.Когда у человека растут талия и живот, это часто свидетельствует о накоплении жира вокруг внутренних органов. Такое жироотложение ведет к развитию инсулинорезистентности, при которой клетки организма теряют чувствительность к проводящему в них сахар гормону инсулину. В результате клетки перестают адекватно потреблять сахар, его уровень в крови становится повышенным – возникает и усиливается риск появления предиабета, затем диабетаИзбавление от избыточного жира на животе является хорошим способом предотвратить эти процессы.Еще одним важным условием для снижения риска развития диабета 2 типа является здоровое питание. Следует избегать употребления продуктов, способствующих активному жироотложению и увеличивающих гликемическую нагрузку на организм. В рационе должно быть больше натуральных, растительных, необработанных продуктов, клетчатки, белка, здоровых жиров.Движение – это ключ к предотвращению проблемы повышенного сахара и диабета 2 типа, подчеркивают эксперты.По словам медиков, взрослые люди должны уделять физическим упражнениям минимум 150 минут в неделю.Курильщики подвергаются более высокому риску заполучить диабет 2 типа, а также для них возрастает вероятность пострадать от осложнений, если это заболевание уже присутствует, говорят в Diabetes UK. Отказ от вредной привычки улучшает показатели содержания сахара в крови.Потребление спиртных напитков также коррелирует с повышенным риском диабета 2 типа, поэтому всегда важно контролировать количество выпивки. Эксперты напоминают, что алкоголь содержит большое количество углеводов и калорий, способствует росту жировых отложений в печени и на животе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалисты рекомендуют «простые изменения» для улучшения показателей артериального давления.