Ощущение фантомных запахов может быть знаком опасных проблем со здоровьем
Некоторые нарушения и заболевания могут способствовать обонятельным отклонениям, из-за которых люди начинают ощущать фантомные запахи, отсутствующие в реальности.
Врачи говорят о явлении фантомных запахов, когда у человека учащаются эпизоды обонятельных галлюцинаций, характеризуемые ощущением ароматов, которых фактически нет. Фантомные запахи очень разнообразны: от крайне неприятных, отталкивающих до умиротворяющих.
«Люди с ощущением фантомных запахов могут иметь дисбаланс нейронных сигналов, который позволяет бессмысленному обонянию достигать центральной нервной системы», - констатирует платформа здоровья JAMA.
Ощущение фантомных запахов может быть знаком опасных проблем со здоровьем, отмечают эксперты. Имеющиеся исследовательские данные говорят, что такое изменение обоняния может возникать при диабете и высоком кровяном давлении.
Также чувствовать несуществующие запахи могут люди с повышенным уровнем холестерина и проблемами сердечно-сосудистого здоровья. Подсчитано, что среди людей возрастом от 40 до 50 лет, 60 лет и старше, имеющих высокий холестерин или застойную сердечную недостаточность, случаи с ощущением фантомных запахов встречаются почти втрое чаще, чем среди людей, не имеющих этих нарушений.
В свою очередь, журналом Laryngoscope были опубликованы результаты научного расследования, которые говорят, что ощущать фантомные запахи могут люди, подверженные инсульту. Надвигающаяся апоплексия мозга повышает вероятность этого обонятельного сдвига на 76%.
Таким образом, сосудистые патологии могут вызывать изменения в том, как мозг обрабатывает запахи и «командует» обонянием. Если вы стали чувствовать ароматы, которых не чувствуют другие, – подумайте о том, чтобы обратиться к врачу, проверить свое артериальное давление и холестерин. Также, возможно, врач сочтет нужным проверить состояние ЦНС. Нередко возникновение фантомных запахов является следствием черепно-мозговой травмы, повреждения височной доли головного мозга.
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