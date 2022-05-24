«Люди с ощущением фантомных запахов могут иметь дисбаланс нейронных сигналов, который позволяет бессмысленному обонянию достигать центральной нервной системы», - констатирует платформа здоровья JAMA.

Врачи говорят о явлении фантомных запахов, когда у человека учащаются эпизоды обонятельных галлюцинаций, характеризуемые ощущением ароматов, которых фактически нет. Фантомные запахи очень разнообразны: от крайне неприятных, отталкивающих до умиротворяющих.Ощущение фантомных запахов может быть знаком опасных проблем со здоровьем, отмечают эксперты. Имеющиеся исследовательские данные говорят, что такое изменение обоняния может возникать при диабете и высоком кровяном давлении.Также чувствовать несуществующие запахи могут люди с повышенным уровнем холестерина и проблемами сердечно-сосудистого здоровья. Подсчитано, что среди людей возрастом от 40 до 50 лет, 60 лет и старше, имеющих высокий холестерин или застойную сердечную недостаточность,случаи с ощущением фантомных запахов встречаются почти втрое чаще, чем среди людей, не имеющих этих нарушений.В свою очередь, журналом Laryngoscope были опубликованы результаты научного расследования, которые говорят, что ощущать фантомные запахи могут люди, подверженные инсульту. Надвигающаяся апоплексия мозга повышает вероятность этого обонятельного сдвига на 76%.Таким образом, сосудистые патологии могут вызывать изменения в том, как мозг обрабатывает запахи и «командует» обонянием. Если вы стали чувствовать ароматы, которых не чувствуют другие, – подумайте о том, чтобы обратиться к врачу, проверить свое артериальное давление и холестерин. Также, возможно, врач сочтет нужным проверить состояние ЦНС. Нередко возникновение фантомных запахов является следствием черепно-мозговой травмы, повреждения височной доли головного мозга.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изменения в потоотделении могут быть знаком появления серьезных болезней.