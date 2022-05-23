Врач Ярцева: изменения в потоотделении могут быть знаком серьезных болезней
В случае резких изменений, затрагивающих потоотделение, следует насторожиться и задуматься о визите к врачу, поскольку это может быть сигналом организма о возникших болезнях.
О том, что изменения в потоотделении могут быть симптомом серьезных нарушений, заболеваний, рассказала в интервью терапевт Ирина Ярцева. Медик отметила, что неожиданно усилившийся запах пота у человека является одним из потенциально опасных признаков, свидетельствующих о патологических процессах в организме.
«Если вы никогда не страдали повышенной потливостью и неприятным запахом пота, но вдруг они появились, то первое, что вы должны сделать – обратиться за медицинской помощью», - предупредила врач.
По словам Ярцевой, усиление потоотделения может указывает на возникшее нарушение обмена веществ, серьезные болезни печени, диабет.
Врач уточнила, что людям, заметившим, что их потливость стала более выраженной, интенсивной, – следует присмотреться к другим возможным отклонениям.
«Например, при заболевании щитовидной железы гипертиреозе потливость будет одним из симптомов наряду с усиленным сердцебиением и скачками давления».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что утренняя сонливость может быть признаком серьезных проблем со здоровьем.
Ирина Ярцева
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врач-терапевт
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