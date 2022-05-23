Врач Ярцева: изменения в потоотделении могут быть знаком серьезных болезней

«Если вы никогда не страдали повышенной потливостью и неприятным запахом пота, но вдруг они появились, то первое, что вы должны сделать – обратиться за медицинской помощью», - предупредила врач.

«Например, при заболевании щитовидной железы гипертиреозе потливость будет одним из симптомов наряду с усиленным сердцебиением и скачками давления».