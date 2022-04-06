Полученная после четвёртой прививки защита от ковида быстро испаряется
Исследование показало, что получаемая после четвёртой дозы вакцины от компании Pfizer защита против COVID-19 обладает очень коротким сроком действия. Но прививка всё-таки уберегает от тяжелой формы коронавируса на протяжении нескольких недель.
Во всём мире продолжаются споры между учёными о том, стоит ли человечеству проходить через четвёртую по счёту прививку от коронавируса. Так, в России граждане прошли через полный курс из двух вакцин, а потом и через ревакцинацию, которую рекомендовали делать через 6 месяцев. Сейчас многие эксперты в России, включая и академика Александра Гинцбурга, предлагают проходить через четвёртую прививку, которая в норме должна увеличить количество защитных антител. Аналогичная рекомендация появилась и в некоторых других странах, а где-то четвертая вакцинация даже стала всеобъемлющей, как например, в Израиле.
И вот теперь опубликованы результаты исследования американских ученых, которые решили проследить за эффективностью очередной вакцинации среди 1,25 млн жителей Израиля старше 60 лет. Четвёртые по счёту уколы они получали с января по март 2022 года, когда доминирующим на территории этой небольшой ближневосточной страны стал штамм Омикрон.
Анализ показывает, что количество заражений коронавирусом к четвёртой неделе после получения прививки была почти таким же, как у людей, которые получили только три дозы. Однако защита от тяжелой формы коронавируса даже за 6 недель после четвертого укола не испарялась. Впрочем, период наблюдений был недостаточно продолжительным для того, чтобы определить, как долго сохраняется та самая защита. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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