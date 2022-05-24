Морские водоросли помогут при мужской контрацепции
Учёные совершили прорыв в области медицины, который может послужить основой создания мужских контрацептивов. О необходимости их появления говорят не первый десяток лет, но дело с мёртвой точки пока не сдвигается.
Около 60 лет назад человечество начало использовать женские оральные контрацептивы, и тогда же учёные пообещали, что уже очень скоро выведут на рынок их мужскую версию. Но до сих пор она отсутствует, поскольку разработать мужской вариант аналогичных лекарств невероятно сложно. И мужчинам приходится довольствоваться презервативами или вазэктомией - хирургической операцией, при которой перерезают семенные канатики, доставляющие сперматозоиды из яичек в ствол полового члена. До сих пор исследователям не удаётся найти компоненты, которые вызывали бы такую же эффективность в мужских таблетках, как это происходит у женских оральных контрацептивов, предотвращающих 99% незапланированных беременностей.
Большинство концепций мужских таблеток базировалось на подавлении уровня гормона тестостерона, стимулирующего производство сперматозоидов в яичках. Однако это же снижает и либидо, вызывает импотенцию, уменьшает минеральную плотность костей, мышечную массу и даже провоцирует мужские приливы. И вот теперь учёные Медицинского университета Харбина в Китае работают над созданием радикальной разновидности мужских контрацептивов, включающих блокирование прохода сперматозоидов из яичек за счёт использование экспериментального геля из воды и альгината натрия. Это вещество содержится в морских водорослях.
Если партнёры решают, что им пока не нужны дети, то в семявыводящие протоки мужчины вводится специальный гель, который затвердевает практически за три минуты. Он и блокирует эти проходы. Данная процедура не является необратимой, с помощью ультразвука гель можно вновь сделать жидким, и он просто будет поглощен окружающими тканями. Гель на основе морских водорослей пока испытан только на животных, но это может быть надёжной и обратимой стратегией мужской контрацепции. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Медицинский университет Харбина
Здоровье
расположен в Харбине, провинция Хэйлунцзян. ХМУ располагает живописным зеленым кампусом площадью 2,36 миллиона квадратных метров со зданиями старинных архитектурных стилей
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