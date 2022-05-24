Врач Вялов: тяга к соленому может возникать из-за болезни
В блоге гастроэнтеролога, гепатолога Сергея Вялова прозвучало предупреждение о том, что тяга к соленому вкусу может иметь патологическую причину и возникать как симптом болезни.
Врач Вялов пояснил, что тяга к соленому может возникать как эпизодический случай, тогда волноваться особой причины нет.
«Если соленого хочется только сегодня, возможно, вы потеряли много соли в организме из-за физической нагрузки или потоотделения», - заметил медик.
Вялов обратил внимание на то, что стойкое желание есть соленые продукты может, помимо беременности, возникать из-за болезни, стресса.
«Постоянная потребность в соленой пище часто указывает на проблемы с желудком, иногда – на эндокринные заболевания», - поделился медицинский эксперт.
Врач Вялов подчеркнул, что часто употребление в пищу соленых продуктов и закусок ведет к задержке жидкости в организме, и это перегружает почки, вызывает повышение артериального давления. Однако употреблять соль в недостаточном количестве медик также назвал вредной для здоровья привычкой.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в рационе россиян нередко присутствуют канцерогенные продукты.
Сергей Вялов
Здоровье
гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук
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