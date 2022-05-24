Врач Вялов: тяга к соленому может возникать из-за болезни

«Если соленого хочется только сегодня, возможно, вы потеряли много соли в организме из-за физической нагрузки или потоотделения», - заметил медик.

«Постоянная потребность в соленой пище часто указывает на проблемы с желудком, иногда – на эндокринные заболевания», - поделился медицинский эксперт.