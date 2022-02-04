Врач Вялов: какая боль указывает на серьезное поражение поджелудочной железы
По словам врача гастроэнтеролога, гепатолога Сергея Вялова, сильную боль нельзя глушить таблетками, с ней нужно обращаться за медпомощью.
Врач рассказал, что боль определенного типа считается одним из классических признаков опасного состояния поджелудочной железы, включая возможный рак.
«Сильная боль в животе, которая переходит на спину. Очень часто она не снимается обезболивающими», - уточнил Сергей Вялов.
В то же время, говорит гастроэнтеролог, такая классическая боль, указывающая на серьезное поражение поджелудочной железы, наблюдается далеко не всегда. Вялов заметил, что болевые ощущения могут возникать только в области спины, либо может болеть лишь живот –
«боль при этом вообще не отдает в спину, а расположена только около пупка или немного отдает влево или вправо».
Специалист подчеркнул, что случаи сильной резкой, острой боли не должны лечиться самостоятельно анальгетиками, необходимо сразу связываться с медиками. Они должны убедиться, нет ли воспаления поджелудочной, и назначить при необходимости противовоспалительную терапию.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы признаки воспаленной поджелудочной железы.
Сергей Вялов
Здоровье
врач-гастроэнтеролог и гепатолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей практики РУДН
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