Андропауза или «мужской климакс»: симптомы, которыми проявляется это состояние
В определенном возрасте у мужчин могут происходить негативные изменения в поведении, настроении и обмене веществ – так возникает состояние, называемое андропаузой, «мужским климаксом», «мужской менопаузой».
Типичным возрастом наступления андропаузы считается средний, от 40 до 50 лет. У некоторых мужчин в этом возрасте может развиться состояние, характеризуемое рядом симптомов.
- Депрессия.
- Перепады настроения.
- Повышенная раздражительность.
- Снижение или потеря полового влечения.
- Эректильная дисфункция.
- Нарушения сна.
- Снижение умственных способностей, креативности.
- Усиление потоотделения.
- Учащение мочеиспускания.
- Боли в сердце, костях.
- Ослабление мышц, рост жира на теле, рост груди.
- Потеря прежней энергичности, быстрое утомление.
Кроме того, у мужчин может возникнуть гипогонадизм – нарушение, связанное со снижением производства гормонов. В особенности подвержены ему мужчины с ожирением или диабетом 2 типа. В отличие от возрастного снижения содержания тестостерона, гипогонадизм не является естественным процессом, он рассматривается как патологический процесс.
Медики подчеркивают, что возникновению мужского климакса во многом способствует образ жизни – в частности, стресс и тревога, которым подвергаются взрослые мужчины, испытывающее сильное социальное давление в связи с тем, что ждут от них (должны содержать семью, иметь жилье, хорошо зарабатывать, делать карьеру и т. д). Также пусковым механизмом андропаузы могут быть нездоровая диета и малоподвижность, употребление слишком большого количества алкоголя, курение, лишний вес.
В качестве лечения этого состояния мужчинам предлагается заместительная терапия тестостероном, а также психотерапия.
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