Андропауза или «мужской климакс»: симптомы, которыми проявляется это состояние

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мужчина переживает

В определенном возрасте у мужчин могут происходить негативные изменения в поведении, настроении и обмене веществ – так возникает состояние, называемое андропаузой, «мужским климаксом», «мужской менопаузой».

Типичным возрастом наступления андропаузы считается средний, от 40 до 50 лет. У некоторых мужчин в этом возрасте может развиться состояние, характеризуемое рядом симптомов.
  • Депрессия.
  • Перепады настроения.
  • Повышенная раздражительность.
  • Снижение или потеря полового влечения.
  • Эректильная дисфункция.
  • Нарушения сна.
  • Снижение умственных способностей, креативности.
  • Усиление потоотделения.
  • Учащение мочеиспускания.
  • Боли в сердце, костях.
  • Ослабление мышц, рост жира на теле, рост груди.
  • Потеря прежней энергичности, быстрое утомление.
Все это – симптомы, которыми проявляется  «мужской климакс». Врачи констатируют, что возникновение андропаузы связано с сокращением тестостерона в организме мужчины, его индивидуальными физиологическими особенностями. Мужской половой гормон тестостерон находится на пике в возрасте около 30 лет, после чего его уровень ежегодно уменьшается естественным образом в среднем на один процент.

Кроме того, у мужчин может возникнуть гипогонадизм – нарушение, связанное со снижением производства гормонов. В особенности подвержены ему мужчины с ожирением или диабетом 2 типа. В отличие от возрастного снижения содержания тестостерона, гипогонадизм не является естественным процессом, он рассматривается как патологический процесс.

Медики подчеркивают, что возникновению мужского климакса во многом способствует образ жизни – в частности, стресс и тревога, которым подвергаются взрослые мужчины, испытывающее сильное социальное давление в связи с тем, что ждут от них (должны содержать семью, иметь жилье, хорошо зарабатывать, делать карьеру и т. д). Также пусковым механизмом андропаузы могут быть нездоровая диета и малоподвижность, употребление слишком большого количества алкоголя, курение, лишний вес.

В качестве лечения этого состояния мужчинам предлагается заместительная терапия тестостероном, а также психотерапия.

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