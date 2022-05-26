Симптомы слабоумия: 6 «первых признаков» прогрессирующего состояния мозга

"Деменция может вызвать спутанность сознания, когда человек пытается приготовить еду, которую он готовил заранее много раз. Хотя существует более 200 подтипов деменции, болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной. Прогрессирующие симптомы в конечном итоге станут достаточно серьезными, чтобы мешать повседневным задачам", - говорит врач-невролог Александра Алехина в интервью МедикФорум.

"Считается, что бляшки и клубки блокируют связь между нервными клетками в головном мозге. Более того, предполагается, что эти блокировки приводят к гибели клеток мозга, что вызывает нарушение памяти и изменения личности", - добавляет невролог.