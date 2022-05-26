Симптомы слабоумия: 6 «первых признаков» прогрессирующего состояния мозга
Хотя деменция неизлечима, раннее вмешательство может помочь замедлить прогрессирование симптомов. Признаки слабоумия включают потерю памяти, изменения настроения, трудности с концентрацией внимания и путаницу во времени и месте. Людям с деменцией также может быть трудно выполнять привычные повседневные задачи.
"Деменция может вызвать спутанность сознания, когда человек пытается приготовить еду, которую он готовил заранее много раз. Хотя существует более 200 подтипов деменции, болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной. Прогрессирующие симптомы в конечном итоге станут достаточно серьезными, чтобы мешать повседневным задачам", - говорит врач-невролог Александра Алехина в интервью МедикФорум.
Микроскопические изменения в мозгу начинаются задолго до первых признаков потери памяти. Две аномальные структуры, известные как бляшки и клубки, являются «главными подозреваемыми» в повреждении и гибели нервных клеток в головном мозге.
Бляшки представляют собой отложения фрагмента белка, называемого бета-амилоидом, которые накапливаются в промежутках между нервными клетками. Клубки, с другой стороны, представляют собой «скрученные волокна» другого белка, известного как тау, которые накапливаются внутри клеток.
"Считается, что бляшки и клубки блокируют связь между нервными клетками в головном мозге. Более того, предполагается, что эти блокировки приводят к гибели клеток мозга, что вызывает нарушение памяти и изменения личности", - добавляет невролог.
На самых ранних стадиях заболевания люди по-прежнему смогут водить машину, работать и общаться. Несмотря на это, человек может испытывать провалы в памяти, например, забывать знакомые слова.
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