7 здоровых привычек, которые помогают предотвратить слабоумие
Исследование показало, что принятие семи вариантов здорового образа жизни может снизить риск развития деменции. По словам экспертов, рекомендации работают даже для тех, кто подвергается наибольшему генетическому риску.
Эксперты определили семь факторов: быть активным, правильно питаться, похудеть, отказаться от курения, поддерживать здоровое кровяное давление, контролировать уровень холестерина и снижать уровень сахара в крови. Исследователи наблюдали за более чем 11 000 человек в течение 30 лет, чтобы оценить, как их образ жизни влияет на уровень деменции.
Врач-терапевт Ирина Андреева прокомментировала исследование специально для МедикФорум:
«Эти здоровые привычки связаны с более низким риском развития деменции в целом. Хорошая новость заключается в том, что даже для людей с самым высоким генетическим риском, ведущих такой же более здоровый образ жизни, риск развития деменции, вероятно, будет ниже», - говорит Андреева.
Считается, что до 40 процентов случаев можно предотвратить, если вести более здоровый образ жизни. В исследование были включены 8823 человека европейского происхождения и 2738 человек африканского происхождения.
Их образ жизни оценивался по шкале от 0 до 14, где более высокие цифры указывали на лучшее здоровье в соответствии с семью привычками. Средний балл составлял 8,3 балла для лиц европейского происхождения и 6,6 балла для лиц африканского происхождения.
Риск слабоумия снижался на девять процентов на каждое повышение оценки образа жизни на один балл.
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