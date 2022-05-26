7 здоровых привычек, которые помогают предотвратить слабоумие

«Эти здоровые привычки связаны с более низким риском развития деменции в целом. Хорошая новость заключается в том, что даже для людей с самым высоким генетическим риском, ведущих такой же более здоровый образ жизни, риск развития деменции, вероятно, будет ниже», - говорит Андреева.

Эксперты определили семь факторов:Исследователи наблюдали за более чем 11 000 человек в течение 30 лет, чтобы оценить, как их образ жизни влияет на уровень деменции.Считается, что до 40 процентов случаев можно предотвратить, если вести более здоровый образ жизни. В исследование были включены 8823 человека европейского происхождения и 2738 человек африканского происхождения.Их образ жизни оценивался по шкале от 0 до 14, где более высокие цифры указывали на лучшее здоровье в соответствии с семью привычками. Средний балл составлял 8,3 балла для лиц европейского происхождения и 6,6 балла для лиц африканского происхождения.Риск слабоумия снижался на девять процентов на каждое повышение оценки образа жизни на один балл.Ранее Медикфорум писал о том, как убрать пивной живот.