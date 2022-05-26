Теплый каркаде при гипертонии может быть полезным не меньше лекарств
Ряд ученых считают, что употребление каркаде (чая из гибискуса с характерным рубиновым оттенком) может быть очень эффективным для снижения артериального давления.
Специалисты отмечают, что «теплый красный напиток» может способствовать снижению артериального давления так же, как и лекарства. Чай каркаде производится из кустарника, который выращивается во многих странах Африки и Юго-Восточной Азии, где его традиционно употребляют в виде напитка или используют в медицине. Многие исследования указывают на пользу употребления каркаде – в частности, об этом говорят результаты проекта, опубликованного в журнале Nutrition Reviews. Его авторы констатируют, что гибискус оказывает более сильное влияние на систолическое артериальное давление, чем плацебо.
«Гибискус вызывает снижение артериального давления, аналогичное тому, которое возникает при приеме лекарств», - заявили исследователи.
Также врачи обнаружили, что растение, из которого делают каркаде, содействует снижению уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) по сравнению с другими чаями и плацебо. Высокий уровень холестерина ЛПНП – это предвестник сердечных заболеваний: он прилипает к внутренней части кровеносных сосудов и повышает кровяное давление.
«Регулярное употребление гибискуса может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний», - заключили исследователи.
Эксперты напоминают, что гипертония может не иметь явных внешних симптомов, и единственным способом узнать, повышено ли давление, является его проверка с помощью тонометра. Взрослым старше 40 лет рекомендуется периодически проверять свое артериальное давление. Медики подчеркивают, что для нормализации давления нужно контролировать количество соли и съедать не больше чайной ложки в день, а также придерживаться рациона с низким содержанием насыщенных животных жиров и высоким количеством клетчатки в виде цельного зерна, фруктов, овощей.
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