5 способов лечить боли в спине
С этими болями сталкиваются свыше 50% всех жителей нашей планеты в тот или иной период времени. Хронические боли необходимо лечить у специалиста, но иногда на помощь лекарствам приходят эти довольно простые и эффективные методы.
Хорошая осанка
Всегда сохраняйте правильную осанку, когда стоите, сидите или даже спите.
Избегайте длительных периодов в одном и том же стоячем положении, а если вам приходится где-то долго стоять, постарайтесь ставить одну ногу на небольшое возвышение.
Снимайте нагрузку со спины на сиденьях, которые обеспечивают хорошую поддержку. У них должны быть подлокотники и поворотное основание для поясницы.
Положите под спину небольшую подушку, чтобы сохранить нормальный изгиб.
Когда сидите или спите, старайтесь держать свернутое полотенце на бедрах и коленях на одном уровне.
Попробуйте спать на боку.
Чтобы не напрягать спину, нельзя спать на животе.
Упражнения
Чтобы повысить выносливость мышц спины, регулярно занимайтесь спортом.
Увеличенная сила мышц спины и живота позволяет лучше сохранять спину.
Избегайте поднятия тяжестей
Позвольте ногам выполнять работу при подъеме тяжестей (избегайте нагрузки на спину).
Согните колени, чтобы двигаться вверх и вниз, и держите спину прямо, а не сгибайте ее, чтобы поднять что-то тяжелое.
Избегайте неловкие позы, если нагрузка тяжелая.
Скажи "нет" курению
Знаете ли вы, что курение замедляет процесс выздоровления? Это связано с тем, что снижается поступление кислорода к тканям позвоночника. Кроме того, недавнее исследование показало, что никотин уменьшает приток крови к спинной ткани. Наконец, это сокращает поступление необходимых минералов и питательных веществ к позвоночному диску, что приводит к болям в спине.
Здоровый вес
Ожирение или избыточный вес увеличивают нагрузку на мышцы спины.
Однако поддержание здорового веса предотвращает боли в спине. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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