Невролог Белкина объяснила, как можно помочь себе в случае судороги ног
Мышечная судорога ног является распространенным явлением, и нередко за такими спазмами скрываются болезни, напоминают специалисты.
В интервью невролога Юлии Белкиной были озвучены советы о том, как можно помочь себе в случае судороги ног. Вот что рекомендует сделать медик.
- Постараться расслабить мышцу.
- Несколько раз потянуть носок на себя (можно помочь себе руками).
- Уколоть конечность булавкой или зубочисткой.
- Сделать легкий массаж спазмированной мышцы.
- Пройтись по прохладному полу.
- Полежать некоторое время с приподнятыми ногами.
- Сделать теплую ножную ванну.
«Причинами судорожных сокращений мышц ног могут быть как физиологические изменения в организме, так и серьезные заболевания – дефицит минералов (магния или кальция), отравления, венозная недостаточность и варикозная болезнь, анемия, сахарный диабет», - проинформировала Белкина.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает при головной боли из-за перепадов давления.
Юлия Белкина
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врач-невролог высшей категории
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