Невролог Белкина объяснила, как можно помочь себе в случае судороги ног

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боль в ноге

Мышечная судорога ног является распространенным явлением, и нередко за такими спазмами скрываются болезни, напоминают специалисты.

В интервью невролога Юлии Белкиной были озвучены советы о том, как можно помочь себе в случае судороги ног. Вот что рекомендует сделать медик.
  • Постараться расслабить мышцу.
  • Несколько раз потянуть носок на себя (можно помочь себе руками).
  • Уколоть конечность булавкой или зубочисткой.
  • Сделать легкий массаж спазмированной мышцы.
  • Пройтись по прохладному полу.
  • Полежать некоторое время с приподнятыми ногами.
  • Сделать теплую ножную ванну.
Белкина заметила, что если эпизоды судороги ног стали учащаться, с этим необходимо обращаться к врачу. Судорогами в ногах могут «заявлять» о себе различные проблемы со здоровьем.

«Причинами судорожных сокращений мышц ног могут быть как физиологические изменения в организме, так и серьезные заболевания – дефицит минералов (магния или кальция), отравления, венозная недостаточность и варикозная болезнь, анемия, сахарный диабет», - проинформировала Белкина.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает при головной боли из-за перепадов давления.
Юлия Белкина
Юлия Белкина
Здоровье
врач-невролог высшей категории
Теги : судороги в ногах, первая помощь, Юлия Белкина