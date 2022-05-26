Невролог Белкина объяснила, как можно помочь себе в случае судороги ног

Постараться расслабить мышцу.

Несколько раз потянуть носок на себя (можно помочь себе руками).

Уколоть конечность булавкой или зубочисткой.

Сделать легкий массаж спазмированной мышцы.

Пройтись по прохладному полу.

Полежать некоторое время с приподнятыми ногами.

Сделать теплую ножную ванну.

«Причинами судорожных сокращений мышц ног могут быть как физиологические изменения в организме, так и серьезные заболевания – дефицит минералов (магния или кальция), отравления, венозная недостаточность и варикозная болезнь, анемия, сахарный диабет», - проинформировала Белкина.