Протеиновые коктейли помогают диабетикам
Употребление протеиновых коктейлей до приёма пищи помогает пациентам с диабетом лучше контролировать уровень сахара в крови. К такому выводу пришли исследователи из Университета Ньюкасла.
Использование протеиновых коктейлей перед приёмом пищи идёт на пользу пациентам с диабетом в деле контроля их уровня сахара в крови, как показало исследование. Учёные полагают что эти напитки замедляют пищеварительные процессы и стимулируют гормоны предотвращать слишком резкие скачки показателей сахара в крови. Авторы исследования позволяли жертвам диабета второго типа употреблять заранее приготовленные напитки на основе белков перед нормальным приёмом пищи. Затем за ними следили на протяжении недели, пока они вели обычный образ жизни.
Наблюдения показали, что люди хорошо придерживались этого режима, при этом они положительно относились к употреблению приятных на вкус и небольших по размеру напитков, которые можно легко использовать в обычной жизни перед приёмом пищи. В контрольной группе участники получали аналогичные на вид напитки, не содержащие никаких белков. У них также брали анализы крови для получения необходимых результатов.
Тесты показали, что уровень глюкозы гораздо лучше контролировался при получении напитков до основного приёма пищи. Продолжительность нормальных показателей уровня сахара в крови увеличивалась на два часа в день, по сравнению с контрольной группой, в которой эти напитки не употребляли. Хотя и раньше некоторые исследования, проведённые в условиях лаборатории, демонстрировали потенциал подобных диетических вмешательств, учёные впервые провели эксперимент на людях, которые вели обычный образ жизни. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Ньюкасла
Здоровье
один из двух университетов в городе Ньюкасл-апон-Тайн. В настоящее время в университете записано около 19 200 студентов
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