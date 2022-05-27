Диабет 2 типа: этот напиток перед едой помогает диабетикам контролировать сахар в крови
Исследование показало, что употребление порции сывороточного протеина перед едой может помочь диабетикам контролировать уровень сахара в крови.
Эндокринолог Антонина Гуреева прокомментировала новые данные специально для МедикФорум:
"Ученые считают, что напитки замедляют скорость переваривания пищи и стимулируют выработку гормонов, чтобы уровень сахара не повышался слишком быстро. В ходе исследования людям с диабетом 2 типа перед едой давали готовую дозу сывороточного протеина".
В течение недели за ними наблюдали, пока они вели обычную повседневную жизнь. Затем участникам в течение следующей недели давали контрольные дозы, которые вообще не содержали белка.
Когда сравнили анализы крови, взятые в обе недели, они показали, что их уровень глюкозы намного лучше контролировался после употребления сывороточной добавки.Уровень сахара в крови участников оставался нормальным в среднем в течение дополнительных двух часов в день по сравнению с неделей, когда они не употребляли сывороточный протеин.
«Поскольку мы видим растущее число людей во всем мире, у которых развивается диабет, изучение потенциала альтернатив лекарствам, таких как пищевые добавки, становится все более важным». Это хорошая идея удобного, вкусного, небольшого заранее приготовленного напитка, который можно носить с собой и принимать перед едой», - говорит врач.
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