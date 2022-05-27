Диабет 2 типа: этот напиток перед едой помогает диабетикам контролировать сахар в крови

"Ученые считают, что напитки замедляют скорость переваривания пищи и стимулируют выработку гормонов, чтобы уровень сахара не повышался слишком быстро. В ходе исследования людям с диабетом 2 типа перед едой давали готовую дозу сывороточного протеина".

«Поскольку мы видим растущее число людей во всем мире, у которых развивается диабет, изучение потенциала альтернатив лекарствам, таких как пищевые добавки, становится все более важным». Это хорошая идея удобного, вкусного, небольшого заранее приготовленного напитка, который можно носить с собой и принимать перед едой», - говорит врач.