8 способов снизить риск деменции
У некоторых людей имеется наследственная склонность к старческому слабоумию. В этой ситуации риск развития деменции выше, и крайне важно сделать всё для того, чтобы свести его к минимуму.
Врачи определяют деменцию как потерю памяти, проблемы с рассуждениями и мышлением, а также неспособность самостоятельно вести жизнь, работать и заниматься другими делами. Есть некоторые симптомы, которые вы можете наблюдать ежедневно, такие как нарушения памяти, трудности с концентрацией внимания на чем-то одном, проблемы при выполнении простых задач, попытки следить за разговором или подобрать нужное слово, внезапные изменения настроения, неуместные шутки и путаница во времени и месте. Человек может испытывать или не испытывать все вышеперечисленные симптомы, но даже если вы наблюдаете лишь некоторые из них, уже имеет смысл встретиться со специалистом.
Конечно, лучше до этого просто не доводить. Эксперты Американской академии неврологии недавно опубликовали исследование о том, какие именно шаги необходимо соблюдать, чтобы избежать деменции:
Оставайся активным
Соблюдайте привычки здорового питания
Сбросьте лишний вес
Не курите
Позаботьтесь о своем артериальном давлении
Следите за уровнем холестерина
Попробуйте снизить уровень сахара в крови
Выполняйте упражнения на ежедневной основе
Довольно сложно проверить, могут ли эти привычки на сто процентов обеспечить более низкий риск развития деменции у людей с очень высокой наследственной предрасположенностью. Но здоровый образ жизни реально снижает риск деменции для всех. Ну а для получения более надежных оценок рисков генетической деменции необходимо провести дальнейшие исследования на большом количестве людей, а также в различных популяциях. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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