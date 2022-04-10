Если вы не можете подобрать правильное слово, у вас может начинаться деменция
По данным NHS, существуют некоторые распространенные ранние симптомы, которые могут появиться за некоторое время до постановки диагноза деменции. Тело здоровья говорит, что такими признаками могут быть попытки следить за разговором или подобрать нужное слово.
Орган здравоохранения отмечает:
«Эти симптомы часто бывают легкими и могут ухудшаться только очень постепенно. Его часто называют «легким когнитивным нарушением» (MCI), поскольку симптомы недостаточно серьезны, чтобы диагностировать деменцию».
Другие ранние признаки включают потерю памяти, трудности с концентрацией внимания, затруднения при выполнении привычных повседневных задач, например, замешательство при выборе правильной сдачи при совершении покупок, замешательство относительно времени и места, а также перепады настроения.
NHS говорит:
«Вы можете не замечать эти симптомы, если они у вас есть, а семья и друзья могут не замечать или воспринимать их всерьез в течение некоторого времени. У некоторых людей эти симптомы останутся прежними и не ухудшатся. Но у некоторых людей с MCI разовьется деменция».Национальный институт старения сообщает, что симптомы деменции могут различаться и могут включать:
- Испытываете потерю памяти, плохое суждение и спутанность сознания
- Трудности с речью, пониманием и выражением мыслей или чтением и письмом
- Бродить и теряться в знакомом районе
- Проблемы с ответственным обращением с деньгами и оплатой счетов
- Повторяющиеся вопросы
- Использование необычных слов для обозначения знакомых предметов
- Требуется больше времени для выполнения обычных повседневных задач
- Потеря интереса к обычной повседневной деятельности или событиям
- Галлюцинации или бред или паранойя
- Действуя импульсивно
- Не заботясь о чувствах других людей
- Потеря равновесия и проблемы с движением
Ранее Медикфорум писал о симптомах диабета.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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