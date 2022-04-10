Если вы не можете подобрать правильное слово, у вас может начинаться деменция

«Эти симптомы часто бывают легкими и могут ухудшаться только очень постепенно. Его часто называют «легким когнитивным нарушением» (MCI), поскольку симптомы недостаточно серьезны, чтобы диагностировать деменцию».

«Вы можете не замечать эти симптомы, если они у вас есть, а семья и друзья могут не замечать или воспринимать их всерьез в течение некоторого времени. У некоторых людей эти симптомы останутся прежними и не ухудшатся. Но у некоторых людей с MCI разовьется деменция».





Испытываете потерю памяти, плохое суждение и спутанность сознания

Трудности с речью, пониманием и выражением мыслей или чтением и письмом

Бродить и теряться в знакомом районе

Проблемы с ответственным обращением с деньгами и оплатой счетов

Повторяющиеся вопросы

Использование необычных слов для обозначения знакомых предметов

Требуется больше времени для выполнения обычных повседневных задач

Потеря интереса к обычной повседневной деятельности или событиям

Галлюцинации или бред или паранойя

Действуя импульсивно

Не заботясь о чувствах других людей

Потеря равновесия и проблемы с движением