Кашель без симптомов простуды может возникать из-за разных патологий: объясняет врач
Кашель ассоциируется с простудными инфекциями, однако подобным симптомом проявляются не только ОРВИ, напомнила врач Виктория Лазарева.
В интервью медика прозвучало предупреждение о том, что
«затяжной кашель без других симптомов простуды может указывать на опасные заболевания».
Специалист заметила, что кашель, который наблюдается у человека долгое время без дополнительного сопровождения характерных простудных явлений, является серьезным поводом записаться на прием к врачу и выяснить причину.
Говоря о разных патологиях, которые могут иметь внешний признак в виде кашля, Лазарева перечислила следующие проблемы со здоровьем.
Туберкулез. По словам медика, раннюю стадию заболевания отличает отсутствие повышенной температуры и незначительный кашель. В дальнейшем, по мере прогрессирования недуга, кашель становится более сильным. Другие признаки – выделение мокроты с кровью, потеря веса, чувство слабости.
Болезни сердца. Человек может кашлять, страдая от застойных явлений в сердце, сердечной недостаточностью.
«При «сердечном» кашле возможны также одышка, боли в грудной клетке, слабость, чувство удушья», - рассказала врач.
Болезни щитовидной железы. В тех случаях, когда железа увеличивается, она перекрывает дыхательные пути, что способствует кашлю.
Проблемы с психикой. Лазарева добавила, что пусковым механизмом кашля могут быть нейрогенные нарушения. Например, при повышенной тревожности могут возникать частые покашливания.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие патологии могут скрываться за появлением дрожи в руках.
Виктория Лазарева
Здоровье
врач-отоларинголог
Оставить комментарий