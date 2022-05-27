Врач-невролог Бранд: дрожь в руках может говорить об опасном поражении печени
В интервью врача-невролога Павла Бранда были перечислены разные причины дрожи в руках, иногда такой тремор может возникать как симптом смертоносного заболевания.
Бранд сообщил, что появление дрожи в руках может быть вполне нормальным явлением, но также может говорит о развитии серьезных заболеваний. Невролог уточнил, когда не следует пугаться дрожащих рук.
«Дрожь на фоне тревожной ситуации, связанной с необходимостью провести точные действия, сопровождающиеся страхом или длительной статической нагрузкой, – это нормально».
Также врач объяснил, какие особенности бывают присущи дрожи в руках, вызываемой болезнью Паркинсона. В частности, отличительной чертой патологии является тремор, который может возникать и не проходить в состоянии покоя. Данное состояние называется дрожательным параличом, в отличие от него неопасный физиологический тремор обычно проходит в обстоятельствах успокоения, отдыха.
Кроме того, напомнил невролог Павел Бранд, возникновение дрожи в конечностях может говорить о смертельно опасном поражении печени. Медик дал следующий совет:
«Необходимо проконсультироваться со специалистом, если у вас дрожали руки более двух-трех раз за короткий промежуток времени».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что трудности с глотанием могут быть ранним признаком рака у людей с изжогой.
Павел Бранд
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врач-невролог
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