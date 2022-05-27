Врач-невролог Бранд: дрожь в руках может говорить об опасном поражении печени

«Дрожь на фоне тревожной ситуации, связанной с необходимостью провести точные действия, сопровождающиеся страхом или длительной статической нагрузкой, – это нормально».

«Необходимо проконсультироваться со специалистом, если у вас дрожали руки более двух-трех раз за короткий промежуток времени».