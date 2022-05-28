Симптомы дефицита B12: три изменения ногтей, которые могут сигнализировать о низком уровне

«Изменения ногтей при дефиците витамина B12 проявляются в виде гиперпигментации ногтей, такой как голубоватое обесцвечивание, иссиня-черная пигментация с темными продольными полосами, а также продольные и сетчатые затемненные полосы».

«Пигментация ногтей, связанная с дефицитом B12, чаще встречается у пациентов с темной кожей. Осложнения дефицита витамина B12 можно предотвратить, если заболевание распознать на ранней стадии и начать лечение».