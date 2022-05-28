Симптомы дефицита B12: три изменения ногтей, которые могут сигнализировать о низком уровне
Витамин B12 необходим организму по двум основным причинам: для производства эритроцитов и для высвобождения энергии из пищи. Когда кому-то не хватает B12, у него развивается дефицит. Как и при других заболеваниях, это может вызвать появление нескольких симптомов. Эти симптомы могут проявляться в различных местах на теле и вызывать ряд ощущений.
На ногтях могут появиться симптомы дефицита витамина B12.
Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала в интервью МедикФорум:
«Изменения ногтей при дефиците витамина B12 проявляются в виде гиперпигментации ногтей, такой как голубоватое обесцвечивание, иссиня-черная пигментация с темными продольными полосами, а также продольные и сетчатые затемненные полосы».
Она добавляет:
«Пигментация ногтей, связанная с дефицитом B12, чаще встречается у пациентов с темной кожей. Осложнения дефицита витамина B12 можно предотвратить, если заболевание распознать на ранней стадии и начать лечение».
Как и в случае с большинством медицинских проблем, чем раньше лечить дефицит витамина B12, тем ниже вероятность осложнений.
Возможные осложнения:
• Сердечная недостаточность
• Проблемы со зрением
• Потеря памяти
• Покалывание
• Потеря физической координации
• Периферическая невропатия
• Бесплодие
• Рак желудка
• Дефекты нервной трубки
Если некоторые из неврологических проблем могут быть «необратимыми».
Однако, если их лечить быстро и эффективно, ущерб может быть ограничен. Знание симптомов имеет важное значение.
Общие симптомы включают желтуху, воспаленный и красный язык, покалывание, нарушение зрения, раздражительность, депрессию.
Важно отметить, что эти чувства и ощущения также могут быть симптомами других состояний; поэтому важно проконсультироваться с терапевтом, прежде чем делать какие-либо выводы.
Ранее Медикфорум писал о том, как бороться с варикозом.
Оставить комментарий