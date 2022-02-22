Симптомы дефицита витамина B12: 3 изменения в ваших ногтях, которые указывают на низкий уровень

«Дефицит витамина B12 или фолиевой кислоты может вызывать широкий спектр симптомов. Обычно они развиваются постепенно, но могут ухудшиться, если состояние не лечить».

Изменения в ногтях, такие как ломкость, обесцвечивание и полосы, требуют посещения врача. Исследователи утверждают, что такие изменения во внешнем виде ногтей могут быть решены с помощью адекватных добавок B12. Эти проблемы обычно возникают, когда падает количество эритроцитов, что мешает тканям и органам выполнять свою работу должным образом.Изменения ногтей при дефиците витамина B12 проявляются в виде гиперпигментации ногтей, такой как синеватое обесцвечивание ногтей, сине-черная пигментация с темными продольными полосами и продольными и сетчатыми затемненными полосами. Пигментация ногтей, связанная с дефицитом B12, чаще встречается у пациентов с темной кожей. Осложнения, связанные с приемом витамина B12, можно предотвратить, если заболевание распознать на ранней стадии и начать лечение.В целом адекватное питание должно помочь предотвратить любой дефицит питательных веществ, но некоторые люди становятся все более восприимчивыми к низким уровням B12 с возрастом.Факторы риска дефицита могут включать снижение внутреннего фактора, который вырабатывается в желудке и необходим для усвоения витамина B12. Практики, применяемые для улучшения здоровья, такие как операции по снижению веса и вегетарианство, также являются известными причинами дефицита B12.Когда B12 хранится в печени, он может поддерживать потребности организма в течение многих лет, поэтому симптомы дефицита обычно проявляются постепенно.NHS объясняет:Ранее Медикфорум писал о последствиях ковижда.