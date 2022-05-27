Врач Мясников назвал самое доступное средство для борьбы с варикозом

«Когда мы ходим, мышцы сокращаются и проталкивают застоявшуюся в венах кровь, которую сердцу не хватает сил протолкнуть», – подчеркнул Мясников.

Варикоз или варикозная болезнь характеризуется расширением вен, при котором происходит нарушение кровотока, возникает несостоятельность венозных клапанов. Внешне это может выглядеть как расширенные, выпирающие под кожей, синющные вены.Самая большая опасность варикоза – это осложнения, которые могут возникать в связи неблагоприятными изменениями в сосудах. В их числе – тромбофлебит, означающий высокий риск образования тромбов, а также потенциально смертоносная тромбоэмболия легочной артерии.Напомнив об угрозе варикоза здоровью, врач Александр Мясников заявил, что борьба с ним не требует особых затрат. Главным доступным средством профилактики варикозной болезни вен медик назвал ходьбу – она дает эффект мышечного насоса, препятствующего застойным явлениям в сосудах ног.Также он добавил, что человека делает подверженным варикозу курение, лишний вес, длительное нахождение в сидячем положении, длительное стояние на ногах. Для борьбы с варикозом важно избегать этих факторов, их наличие делает лечение варикозной болезни фактически бесполезным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие опасные нарушения могут проявляться дрожью в руках.