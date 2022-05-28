Врач Павлова: что помогает избежать растяжения желудка
Медики констатируют, что многие современные люди переедают, поскольку используют еду как средство антистресс – в результате все больше становится тех, кто страдает растяжением желудка.
Растянутый желудок является проблемой, которая тесно связана с перееданием, лишним весом и возможными последствиями избыточной массы тела, включая диабет, болезни органов пищеварительной системы, рак. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что если вместимость обычного желудка составляет примерно пол-литра, то при растяжении объем может увеличиться сразу в несколько раз.
«Объем пустого желудка человека обычно составляет 0,5 литра, после употребления пищи – один литр. У пациентов с высокой степенью ожирения объем органа может превышать четыре литра», - сообщила Павлова.
Врач заметила, что подверженность людей растяжению желудка во многом связана с тем, что они прибегают к употреблению пищи и вкусных калорийных блюд, чтобы справиться со стрессом, напряжением. Между тем, добавила медик,
«существует простой способ избежать перееданий и предотвратить растягивание желудка».
Говоря о том, что помогает избежать растяжения желудка, Павлова назвала одно из главных условий. Она подчеркнула, что очень важно есть неторопливо, размеренно, тщательно пережевывая пищу. Эксперт пояснила, что в этом случае человек ощущает сытость, довольствуясь умеренными порциями.
«Рекомендую резко снизить скорость, с которой вы едите. В таком случае у вас будут срабатывать биохимические сигналы утоления голода», - поделилась эндокринолог.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-диетологом были названы наиболее полезные варианты завтрака.
Зухра Павлова
Здоровье
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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