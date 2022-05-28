Врач Павлова: что помогает избежать растяжения желудка

«Объем пустого желудка человека обычно составляет 0,5 литра, после употребления пищи – один литр. У пациентов с высокой степенью ожирения объем органа может превышать четыре литра», - сообщила Павлова.

«существует простой способ избежать перееданий и предотвратить растягивание желудка».

«Рекомендую резко снизить скорость, с которой вы едите. В таком случае у вас будут срабатывать биохимические сигналы утоления голода», - поделилась эндокринолог.