Симптомы ожирения печени: вы это чувствуете, когда просыпаетесь утром? Гепатолог назвал важный признак
Хотя заболевания печени часто связаны с употреблением алкоголя, основная часть заболеваний печени не вызвана этой привычкой образа жизни. Некоторые из них вызваны накоплением жира, включая неалкогольную жировую болезнь печени (НАЖБП). НАЖБП - это «обобщающий термин для ряда заболеваний печени, поражающих людей, которые пьют мало алкоголя или вообще не употребляют его». Симптомы НАЖБП варьируются от визуальных до почти неизмеримых.
Один симптом НАЖБП может возникнуть, когда кто-то просыпается утром.
Гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум назвала ключевые симптомы НАЖБП
"Чувство усталости может быть признаком развития НАЖБП".
Другие симптомы включают:
• Боль или дискомфорт в верхней правой части живота
• Вздутие живота
• Расширение кровеносных сосудов под поверхностью кожи
• Увеличение селезенки
• Красные ладони
• Желтуха
• Необъяснимая потеря веса
Хотя это симптомы НАЖБП, они также могут быть признаками других заболеваний.
«Срочно обратитесь к врачу общей практики, если у вас есть какие-либо из этих симптомов и заболевание печени».
Если врач общей практики подозревает НАЖБП, для установления диагноза могут быть проведены анализы крови, УЗИ и биопсия.
"Пациенты иногда проходят КТ или МРТ во время диагностики", - добавляет Южнова.
Ранее Медикфорум писал о синдроме беспокойных ног.
Оставить комментарий