Симптомы ожирения печени: вы это чувствуете, когда просыпаетесь утром? Гепатолог назвал важный признак

"Чувство усталости может быть признаком развития НАЖБП".

«Срочно обратитесь к врачу общей практики, если у вас есть какие-либо из этих симптомов и заболевание печени».

"Пациенты иногда проходят КТ или МРТ во время диагностики", - добавляет Южнова.