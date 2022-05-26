Почему у вас может возникнуть синдром беспокойных ног
При синдроме беспокойных ног, помимо прочего, ощущается тянущая или колющая боль в ногах, либо их неконтролируемые подергивания.
Многие люди, сидя на стуле, начинают нервно шевелить ногами, однако в какой-то момент включается чувство контроля и дерганье конечностями прекращается. Если вы страдаете синдромом беспокойных ног, то отключить желание шевелить ими будет совсем не просто.
Статистически синдром беспокойных ног в той или иной степени присутствует почти у каждого десятого взрослого человека. Но об этом неврологическом состоянии известно в целом мало. Известно, что первые симптомы обычно появляются в зрелом возрасте, то есть в возрасте от 30 до 40 лет – чаще нарушению бывают подвержены женщины. Но также синдром может манифестировать и у детей.
Симптомы. По ногам распространяется специфическое ощущение, начинаются подергивания, ерзание – это может стать настоящим мучением ночью, когда вы хотите спать. Впрочем, интенсивность нарушения у всех разная – у некоторых просто возникает желание чаще двигаться, другие ощущают покалывание или жжение в ногах, третьи из-за бесконтрольных шевелений и боли чувствуют себя совершенно истощенными.
В случае слабо выраженного синдрома беспокойных ног симптомы могут длиться всего несколько минут. При тяжелом может пройти несколько часов, прежде чем наступит облегчение.
Почему может возникнуть синдром беспокойных ног? Существует два варианта этого состояния: первичный синдром и вторичный синдром.
Первичный синдром беспокойных ног – это самостоятельное заболевание, которое передается по наследству. Пострадавшие обычно обнаруживают, что от него страдают и другие члены семьи.
«Ключевую роль в развитии синдрома играют гены, участвующие в эмбриональном развитии нервной системы. То есть люди уже рождаются с этим неврологическим расстройством», - к такому выводу пришли изучавшие синдром ученые Мюнхенского технического университета.
Исследователи высказали версию, кто возникновение данного расстройства связано с тем, что нейротрансмиттер дофамин не работает должным образом в головном мозге.
Вторичный синдром беспокойных ног. Его возникновению способствует дефицит железа, беременность, почечная недостаточность.
Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках, указывающих на развитие железодефицитной анемии.
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