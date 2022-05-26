Почему у вас может возникнуть синдром беспокойных ног

Первичный синдром беспокойных ног

«Ключевую роль в развитии синдрома играют гены, участвующие в эмбриональном развитии нервной системы. То есть люди уже рождаются с этим неврологическим расстройством», - к такому выводу пришли изучавшие синдром ученые Мюнхенского технического университета.

Вторичный синдром беспокойных ног.