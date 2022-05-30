Симптомы рака: многие пациенты испытывают постоянную боль в трех частях лица

«У пациентов с карциномой легких наблюдался необычный синдром отраженной лицевой боли. Многие из этих пациентов описывают «постоянную, ноющую, иногда резкую боль», которая может иметь приступообразный компонент. Боль обычно локализуется в ухе и височной области, а иногда и в челюсти».

«В редких случаях боль может быть симптомом рака легких. Лицевая боль почти всегда односторонняя и чаще всего локализуется в ухе, челюстях и височной области. Боль часто описывается как сильная и ноющая, она может быть постоянной или прерывистой».