Симптомы рака: многие пациенты испытывают постоянную боль в трех частях лица
Рак характеризуется клетками-изгоями, которые размножаются неконтролируемым образом, в конечном итоге конгломерируя в опухоли, которые могут продолжать проникать в соседние ткани. Эта постоянно растущая особенность делает заболевание таким трудным для лечения, но раннее выявление подозрительных симптомов может способствовать успешному выздоровлению. Боль в трех частях лица может быть признаком опухоли, растущей внутри легких.
Рак может начаться практически в любой клетке организма из-за повреждения генов, участвующих в клеточном делении. Общими характеристиками являются потеря веса, необычное кровотечение и постоянная усталость, которая не проходит во время сна.
Боль — еще один ключевой признак рака, от которого страдают от 20 до 50 процентов пациентов.
Онколог Андрей Воробьев рассказал специально для МедикФорум о лицевых симптомах пациентов рака легких:
«У пациентов с карциномой легких наблюдался необычный синдром отраженной лицевой боли. Многие из этих пациентов описывают «постоянную, ноющую, иногда резкую боль», которая может иметь приступообразный компонент. Боль обычно локализуется в ухе и височной области, а иногда и в челюсти».
В некоторых сообщениях пациенты описывали «приступы изнурительной лицевой боли», проявляющиеся кластерными головными болями. Так было с одним пациентом, чье медицинское заключение было подробно описано в Журнале орофациальной боли.
«В редких случаях боль может быть симптомом рака легких. Лицевая боль почти всегда односторонняя и чаще всего локализуется в ухе, челюстях и височной области. Боль часто описывается как сильная и ноющая, она может быть постоянной или прерывистой».
Опухоль может оказывать давление на полую вену — сосуд, ведущий к лицу. Это может привести не только к боли, но и к выраженному отеку. Более того, лицевая боль может быть симптомом некоторых других видов рака. Лицевая боль возникает примерно у 80 процентов пациентов с раком головы и шеи.
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