Врач Александр Мясников: кому могут быть полезны продукты из сои
Известный врач порекомендовал женщинам определенного возраста включать в свой рацион продукты из сои.
Александр Мясников затронул тему пользы соевых продуктов. Говоря о том, кому следует употреблять их с целью поддержания хорошего здоровья и самочувствия, доктор Мясников выделил в отдельную категорию женщин, которым предстоит вступление в менопаузу, как и тем, у кого она уже началась.
«Содержа изофлавоноиды и фитоэстрогены, продукты из сои могут помочь женщинам снизить неприятные синдромы – плохой сон, приливы, депрессивное настроение, раздражительность», - объяснил врач.
Мясников подчеркнул: фитоэстрогены сои не провоцируют появления рака груди, как иногда можно услышать. Напротив, данные японских и китайских исследований говорят, что эти растительные соединения могут улучшать защиту от появления этой болезни.
Также, заявил Мясников,
«соя не приводит к росту груди у мужчин, в отличие от того же пива».
Кому еще могут быть полезны продукты из сои? Медик рекомендует употреблять их людям с гипертонией, подагрой, нарушениями сердечно-сосудистого свойства. Им соевые продукты подойдут как очень хороший источник растительного белка, большого количества витаминов, микроэлементов.
Одновременно с этим Мясников заметил, что соевый соус не может считаться здоровым продуктом, так как содержит слишком много соли. Кроме того, сою нужно с большой осторожностью есть при имеющихся нарушениях щитовидной железы – предварительно нужно проконсультироваться с врачом.
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Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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