Врач Александр Мясников: кому могут быть полезны продукты из сои

«Содержа изофлавоноиды и фитоэстрогены, продукты из сои могут помочь женщинам снизить неприятные синдромы – плохой сон, приливы, депрессивное настроение, раздражительность», - объяснил врач.

«соя не приводит к росту груди у мужчин, в отличие от того же пива».