«Ведут к возрастным болезням»: врач объяснил, как правильно есть крабовые палочки

«Крабовые палочки относятся к так называемым глубоко переработанным продуктам, которые содержат большое количество химических добавок вроде красителей и усилителей вкуса», - сказал доктор медицинских наук.

«Крабовые палочки, колбасы, сосиски и другие переработанные продукты нужно есть их не чаще одного-двух раз в неделю. Надо делать паузы в такой еде, чтобы организм мог очиститься от предыдущей порции», - объяснил эксперт.