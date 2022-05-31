Простые способы снижения риска болезней сердца
Выполнение этих простых рекомендаций позволит заметно уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, как установили учёные из Клиники Кливленда. A данные болезни всё ещё являются основной причиной ухода из жизни человека.
Отказ от курения
Курение является главным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, на него приходится 20% всех смертей из-за ишемической болезни сердца. Полный отказ от курения позволяет в течение нескольких лет ликвидировать пагубные последствия этой вредной привычки для здоровья и продлить жизнь.
Ограничение алкоголя
Совершенно отказываться от бокала вина не обязательно, если вы не страдаете алкогольной зависимостью. Но злоупотребление алкогольными напитками негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, так как провоцирует гипертонию, инсульты и сердечную недостаточность. У алкоголиков также чаще отмечается кардиомиопатия - заболевание, поражающее сердечную мышцу.
Сидячий образ жизни
Это привычка по количеству вредных последствий не уступает курению. Ключ к более здоровому сердцу в среднем и пожилом возрасте - правильное количество физических нагрузок. А для этого требуется 4-5 раз в неделю тренироваться, хотя бы прогуливаясь пешком, плавая в бассейне или катаясь на велосипеде.
Меньше телевизора
Просмотр телевизора тоже увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Если мы тратим на «ящик» менее часа в день, это позволяет на 10% снизить риск ишемической болезни сердца. К такому выводу недавно пришли ученые из Гонконгского университета. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Клиника Кливленда
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