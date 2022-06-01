Как самостоятельно узнать инфаркт миокарда: врач называет симптомы
По словам врача Алексея Гапонова, инфаркт миокарда характеризуется дискомфортом и болью в грудине, одновременно с которым поднимается паника, ощущается страх смерти.
Инфаркт миокарда известен также как сердечный приступ, он вызывается некротическими процессами в сердце, к которым ведет нарушение его кровоснабжения. В той части сердечной мышцы, которая подвергается некрозу, начинают гибнуть клетки – в этих обстоятельствах особое значение имеет то, насколько оперативной оказывается первая помощь.
Врач Алексей Гапонов рассказал в интервью, как самостоятельно, не будучи врачом, можно заподозрить инфаркт. Медик назвал характерные симптомы опасного состояния.
«При инфаркте миокарда боль может отдавать в левую руку, спину и нижнюю челюсть или вызывать ощущение сдавливания грудной клетки. Часто боли сопровождаются появлением страха смерти», - уточнил врач анестезиолог-реаниматолог.
Гапонов добавил, что появление таких ощущений требует прекращения любой работы или деятельности – необходимо расслабление, отдых, комфорт (поэтому можно даже лечь). Если перечисленные симптомы возникли в первый раз, необходимо вызвать скорую помощь.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие подкожные жировики нужно обязательно показывать врачу.
Алексей Гапонов
Здоровье
врач анестезиолог-реаниматолог
Оставить комментарий