Как самостоятельно узнать инфаркт миокарда: врач называет симптомы

«При инфаркте миокарда боль может отдавать в левую руку, спину и нижнюю челюсть или вызывать ощущение сдавливания грудной клетки. Часто боли сопровождаются появлением страха смерти», - уточнил врач анестезиолог-реаниматолог.

Инфаркт миокарда известен также как сердечный приступ, он вызывается некротическими процессами в сердце, к которым ведет нарушение его кровоснабжения. В той части сердечной мышцы, которая подвергается некрозу, начинают гибнуть клетки – в этих обстоятельствах особое значение имеет то, насколько оперативной оказывается первая помощь.Врач Алексей Гапонов рассказал в интервью , как самостоятельно, не будучи врачом, можно заподозрить инфаркт. Медик назвал характерные симптомы опасного состояния.Гапонов добавил, что появление таких ощущений требует прекращения любой работы или деятельности – необходимо расслабление, отдых, комфорт (поэтому можно даже лечь). Если перечисленные симптомы возникли в первый раз, необходимо вызвать скорую помощь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие подкожные жировики нужно обязательно показывать врачу.