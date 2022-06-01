Онколог Ахов: какие шишки под кожей нужно показать врачу

«Не стоит пытаться убрать липому самостоятельно, например, выдавливать ее, как угри. Может развиться сопутствующий воспалительный процесс», - предупредил онколог.

Жировик начал увеличиваться в размере.

В области шишки стал регулярно возникать зуд.

Образование начало побаливать.

Кожа над шишкой изменила окрас.