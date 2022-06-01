Онколог Ахов: какие шишки под кожей нужно показать врачу
Шишки из жировой ткани под кожей известны как лимпомы, об их появлении подробнее рассказал врач-онколог Андемир Ахов.
В интервью врача прозвучало мнение, что шишки под кожей, являющиеся липомами или жировиками, представляют собой доброкачественные опухоли. Такого рода образования могут возникнуть практически в любом месте тела, где имеется жировая ткань. По словам Ахова, поспособствовать появлению липом могут гормональные сбои, эндокринные нарушения, травмы.
Эксперт подчеркнул, что давить эти шишки нельзя.
«Не стоит пытаться убрать липому самостоятельно, например, выдавливать ее, как угри. Может развиться сопутствующий воспалительный процесс», - предупредил онколог.
Андемир Ахов, добавил, что жировики под кожей способны перерождаться из доброкачественных образований в злокачественные. Вероятность рака возрастает, когда место, на котором находится шишка, часто раздражается – например, одеждой, ремнями, сумками.
Онколог назвал признаки, при появлении которых с липомой нужно обратиться к специалистам.
- Жировик начал увеличиваться в размере.
- В области шишки стал регулярно возникать зуд.
- Образование начало побаливать.
- Кожа над шишкой изменила окрас.
Андемир Ахов
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