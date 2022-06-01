Последствием перенесенного ковида могут быть панические атаки: врач Додица
В интервью врача-психиатра Марчела Додицы прозвучало предостережение о том, что перенесенный ковид может аукнуться возникновением панические атак.
Медик напомнил, что еще в разгар коронавирусной пандемии стало очевидным то, что ковид способен наносить серьезный ущерб неврологическому здоровью. В частности, инфекция COVID-19 вызывала у пациентов воспаление кровеносной системы, и последствием этого становилось нарушенное кровообращение головного мозга, дефицит кислорода, испытываемый его клетками.
Додица заметил, что подверженность паническим атакам может возникать как побочный эффект проблем с мозгом, вызываемых ковидом.
«Панические атаки относятся к одним из самых частых побочных явлений после коронавируса. Теперь более 37% пациентов сталкиваются с неврологическими нарушениями именно после перенесенной коронавирусной инфекции», - сообщил психиатр.
Говоря о том, как проявляется данное состояние, медик уточнил, что человек может испытывать внезапно возникшую сильную тревогу, страх, панику, боязнь удушья или смерти. Физиологически панические атаки проявляются учащенным сердцебиением, тремором, одышкой с ощущением нехватки воздуха.
«Такое состояние требует профессиональной психотерапевтической помощи», – подчеркнул Додица.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как самостоятельно узнать инфаркт миокарда.
Марчел Додица
Здоровье
врач-психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная»
Оставить комментарий