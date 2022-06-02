Названы полезные продукты, способные вызвать появление камней в почках
Сторонникам ЗОЖ следует помнить, что увлеченность некоторыми полезными продуктами может вести к появлению камней в почках.
В комментарии врача-диетолога Евгения Арзамасцева прозвучало предупреждение о способности некоторых продуктов влиять на формирование почечных камней. В этом аспекте, как заметил медик, небезопасна зелень, обладающая кислым вкусом.
«Появление оксалатных камней в почках провоцирует щавелевая кислота, которая содержится в кислой на вкус зелени, в частности в щавеле и шпинате», - констатировал Арзамасцев.
Помимо этого, «коварен» кофе. Врач объяснил, что полезный во многих отношениях напиток активизирует выработку и отток мочи, вместе с ней – выведение кальция. В таких обстоятельствах минеральное вещество может «застрять» в почках – особенно, если любители кофе не запивают его водой и в целом пьют ее мало.
Также Арзамасцев напомнил, что функционирование и состояние почек оказываются под угрозой, когда имеет место злоупотребление алкоголем, пристрастие к соленым продуктам. Люди с такими привычками также рискуют пострадать от появления в парном органе камней.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может вредить здоровью питье тархуна.
Евгений Арзамасцев
Здоровье
врач-диетолог, нутрициолог
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