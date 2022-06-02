«Печальные последствия для здоровья»: врач не советует пить тархун всем

«Газация раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта, и вдобавок ускоряет всасывание сахара из напитка», - предупредила медик.

«Людям, у которых есть инсулинорезистентность, предиабетическое состояние, диабет, такой напиток пить нельзя», - подчеркнула врач.

«Красители и ароматизаторы, входящие в состав таких напитков, могут вызывать аллергические реакции, проблемы с печенью и почками», - предостерегла Соломатина.