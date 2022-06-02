«Печальные последствия для здоровья»: врач не советует пить тархун всем
Зеленый напиток с характерным вкусом – тархун – не должен употребляться некоторыми категориями людей, считает врач-диетолог Елена Соломатина.
Врач не советует пить тархун всем. В своем интервью Соломатина заметила, что горячо любимый россиянами напиток отличается высокой дозировкой сахара и вдобавок газирован.
«Газация раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта, и вдобавок ускоряет всасывание сахара из напитка», - предупредила медик.
Соломатина добавила, что регулярно употреблять газированные подслащенные напитки вроде тархуна не следует никому – даже у людей с хорошим здоровьем их питье может аукнуться «печальными последствиями». В тех случаях, когда имеются хронические нарушения, пристрастие к подобным напиткам наносит особенно серьезный урон здоровью.
«Людям, у которых есть инсулинорезистентность, предиабетическое состояние, диабет, такой напиток пить нельзя», - подчеркнула врач.
Также от тархуна следует воздержаться всем, кто имеет лишний вес. При быстром всасывании сахаров, которое происходит во время питья сладкой газированной жидкости, происходит столь же быстрое ответное выделение гормона инсулина в организме. Его повышенный уровень тесно ассоциируется с ростом жировой ткани.
Помимо этого, тархун промышленного производства содержит различные синтетические добавки.
«Красители и ароматизаторы, входящие в состав таких напитков, могут вызывать аллергические реакции, проблемы с печенью и почками», - предостерегла Соломатина.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему медики не советуют ест хлеб на регулярной основе.
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог
Оставить комментарий