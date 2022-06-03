Рак поджелудочной железы: онколог назвал признаки, когда проток поджелудочной железы блокируется

"Если ваш проток поджелудочной железы блокируется, у вас может развиться симптом, называемый стеатореей. Объясняется это тем, что это означает жирный стул. У вас могут быть частые обильные испражнения бледного цвета и запаха, которые трудно смыть. Эти расстройства кишечника могут означать, что вы не усваиваете пищу должным образом. Это также может привести к потере веса", — говорит онколог Андрей Воробьев, специально для МедикФорум.

«Боль чаще встречается при раке тела и хвоста поджелудочной железы. Люди описывают это как тупую боль, которая кажется вам скучной. Он может начаться в области живота и распространиться на спину. Боль усиливается, когда вы ложитесь, и лучше, если вы сидите вперед. Может быть хуже после еды. У некоторых людей может быть только боль в спине. Это часто ощущается в середине спины и сохраняется».