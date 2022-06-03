Рак поджелудочной железы: онколог назвал признаки, когда проток поджелудочной железы блокируется
Рак поджелудочной железы начинается в тканях поджелудочной железы — органа в брюшной полости, который находится за нижней частью желудка. Ваша поджелудочная железа выделяет ферменты, которые помогают пищеварению, и вырабатывает гормоны, которые помогают контролировать уровень сахара в крови. К сожалению, рак поджелудочной железы редко обнаруживается на ранних стадиях, когда он наиболее излечим.
"Если ваш проток поджелудочной железы блокируется, у вас может развиться симптом, называемый стеатореей. Объясняется это тем, что это означает жирный стул. У вас могут быть частые обильные испражнения бледного цвета и запаха, которые трудно смыть. Эти расстройства кишечника могут означать, что вы не усваиваете пищу должным образом. Это также может привести к потере веса", — говорит онколог Андрей Воробьев, специально для МедикФорум.
Люди, у которых диагностирован рак поджелудочной железы, могут сильно похудеть, по крайней мере, на 10 процентов от общей массы тела, без видимой причины. Этот симптом чаще встречается при раке головки поджелудочной железы.
Почти семь из 10 человек с раком поджелудочной железы обращаются к врачам, потому что у них есть боль.
«Боль чаще встречается при раке тела и хвоста поджелудочной железы. Люди описывают это как тупую боль, которая кажется вам скучной. Он может начаться в области живота и распространиться на спину. Боль усиливается, когда вы ложитесь, и лучше, если вы сидите вперед. Может быть хуже после еды. У некоторых людей может быть только боль в спине. Это часто ощущается в середине спины и сохраняется».
У многих людей с раком поджелудочной железы возникает желтуха, когда они впервые обращаются к врачу. Желчь содержит много желтых пигментов, поэтому она окрашивает кожу в желтый цвет. Это может быть менее заметно на черной или коричневой коже. Часто легче определить по белкам глаз, чем по коже.
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