Врач Соломатина дала советы, как следует питаться после 60 лет

«Один раз в день употреблять 10-20 граммов сала на бутерброде из цельнозернового хлеба», – сказала медик.

«Витамин D укрепляет иммунную систему и защищает от остеопороза, что очень важно для пожилых людей. Омега-3 снимает воспалительные процессы и помогает в профилактике развития проблем с суставами, убирает плохой холестерин», - уточнила Елена Соломатина.

Продукты с витамином B12 (животного происхождения).

Овощи и фрукты.

Цельнозерновые крупы.

Кисломолочные продукты (творог, йогурт, кефир).

Полезные растительные масла.

Разжижающие кровь (чеснок, томатный сок).

Орехи.

Продукты с антиоксидантами (ягоды, слива, темные плоды).

Лук.

Яблоки.

«Яблоки и лук содержат антиоксидант кверцетин – он замедляет старение, улучшает работу сосудов и мелких капилляров, которые начинают сильно страдать с возрастом», - добавила эксперт.