Врач Соломатина дала советы, как следует питаться после 60 лет

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приготовление пищи

Врач констатирует, что рацион людей после 60 лет должен содержать продукты, в состав которых входят омега-3 жирные кислоты и витамин D – вещества, замедляющие когнитивные нарушения, ассоциированные с возрастом.

В своем интервью врач-диетолог Елен Соломатина поделилась советами о том, как следует питаться людям после 60 лет. Одна из рекомендаций эксперта такова: в рацион нужно включить немного сала, заменив им колбасу.

«Один раз в день употреблять 10-20 граммов сала на бутерброде из цельнозернового хлеба», –  сказала медик.

Соломатина пояснила, что сало содержит витамин D, а также омега-3 жирные кислоты – данные вещества являются особенно важными для поддержания здоровья после 60 лет. Врач подчеркнула, что в питании пожилых людей должно быть больше разных продуктов, содержащих эти ингредиенты, улучшающих защиту от когнитивных расстройств и других возрастных проблем со здоровьем.

«Витамин D укрепляет иммунную систему и защищает от остеопороза, что очень важно для пожилых людей. Омега-3 снимает воспалительные процессы и помогает в профилактике развития проблем с суставами, убирает плохой холестерин», - уточнила  Елена Соломатина.

Также врач-диетолог назвала другие продукты, которыми следует питаться после 60 лет.
  • Продукты с витамином B12 (животного происхождения).
  • Овощи и фрукты.
  • Цельнозерновые крупы.
  • Кисломолочные продукты (творог, йогурт, кефир).
  • Полезные растительные масла.
  • Разжижающие кровь (чеснок, томатный сок).
  • Орехи.
  • Продукты с антиоксидантами (ягоды, слива, темные плоды).
  • Лук.
  • Яблоки.
«Яблоки и лук содержат антиоксидант кверцетин – он замедляет старение, улучшает работу сосудов и мелких капилляров, которые начинают сильно страдать с возрастом», - добавила эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что медиками была названа доступная специя, эффективно снижающая сахар в крови.
Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог
Теги : возраст, полезные продукты, Елена Соломатина