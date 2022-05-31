Врач Соломатина дала советы, как следует питаться после 60 лет
Врач констатирует, что рацион людей после 60 лет должен содержать продукты, в состав которых входят омега-3 жирные кислоты и витамин D – вещества, замедляющие когнитивные нарушения, ассоциированные с возрастом.
В своем интервью врач-диетолог Елен Соломатина поделилась советами о том, как следует питаться людям после 60 лет. Одна из рекомендаций эксперта такова: в рацион нужно включить немного сала, заменив им колбасу.
«Один раз в день употреблять 10-20 граммов сала на бутерброде из цельнозернового хлеба», – сказала медик.
Соломатина пояснила, что сало содержит витамин D, а также омега-3 жирные кислоты – данные вещества являются особенно важными для поддержания здоровья после 60 лет. Врач подчеркнула, что в питании пожилых людей должно быть больше разных продуктов, содержащих эти ингредиенты, улучшающих защиту от когнитивных расстройств и других возрастных проблем со здоровьем.
«Витамин D укрепляет иммунную систему и защищает от остеопороза, что очень важно для пожилых людей. Омега-3 снимает воспалительные процессы и помогает в профилактике развития проблем с суставами, убирает плохой холестерин», - уточнила Елена Соломатина.
Также врач-диетолог назвала другие продукты, которыми следует питаться после 60 лет.
- Продукты с витамином B12 (животного происхождения).
- Овощи и фрукты.
- Цельнозерновые крупы.
- Кисломолочные продукты (творог, йогурт, кефир).
- Полезные растительные масла.
- Разжижающие кровь (чеснок, томатный сок).
- Орехи.
- Продукты с антиоксидантами (ягоды, слива, темные плоды).
- Лук.
- Яблоки.
«Яблоки и лук содержат антиоксидант кверцетин – он замедляет старение, улучшает работу сосудов и мелких капилляров, которые начинают сильно страдать с возрастом», - добавила эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что медиками была названа доступная специя, эффективно снижающая сахар в крови.
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог
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