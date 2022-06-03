Эти факты о болезнях сердца врачи советуют знать всем женщинам
Врачи констатируют: даже если у женщины нет признаков проблем с сердцем, она все равно может входить в группу риска.
По данным Национального института сердца, легких и крови, каждый четвертый случай женской смерти – это летальный исход, вызванный последствиями сердечного заболевания. Таким образом, статистически болезни сердечно-сосудистой системы убивают больше женщин, чем все виды рака вместе взятые. Сопутствующие заболевания сердца, противозачаточные таблетки, курение, неправильное питание и отсутствие физических упражнений – вот причины, которые чаще всего способствуют развитию сердечных проблем у женщин: 90 процентов представительниц прекрасного пола имеют в своей жизни по крайней мере один из этих факторов риска.
Но сердечные заболевания могут также возникать, даже если, на первый взгляд, нет никаких видимых факторов риска. В связи с этим врачи советуют всем женщинам знать следующие факты.
Разница между бедрами и талией имеет значение. Характерное для атеросклероза утолщение кровеносных сосудов является одним из первых признаков сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показали, что к такому утолщению уже в молодости склонны женщины, у которых размеры бедер равны или меньше талии.
Проверять сердце нужно уже после 20 лет. Женские проблемы с сердцем начинают развиваться в подростковом возрасте и в начале двадцатых годов жизни. Ассоциация сердца AHA рекомендует женщинам после 20 лет ежегодно проходить электрокардиограмму (ЭКГ), особенно, если имеется семейный анамнез сердечного заболевания.
Симптомы инфаркта бывают нетипичными. Сердечные приступы у женщин распознаются хуже, чем у мужчин, из-за особенностей проявления их признаков. У мужчин классическим симптомом инфаркта является левосторонняя боль или давление в груди, иногда иррадиирующие по руке или в челюсть. Женщины нередко демонстрируют более тонкие симптомы – усталость, тошноту, одышку, расстройство желудка, боль в спине, сильное волнение.
Стройность не означает, что нет проблем с сердцем. Распространенный миф заключается в том, что сердечные заболевания не затрагивают стройных, спортивных женщин. Можно быть худым и все равно иметь высокий уровень холестерина – на это влияют разные причины, от генетики до пассивного курения и малоподвижности.
Как провести сердечно-легочную реанимацию. По статистике, женщины, пострадавшие от остановки сердца в общественных местах, получают помощь в виде сердечно-легочной реанимации реже мужчин. Знание этой техники позволяет спасти жизнь.
Что нужно делать.
- Проверьте реакции пострадавшего человек. Если произошла остановка сердца, он не может нормально дышать или двигаться, его кожа становится синей.
- Вызовите скорую помощь.
- Начните непрямой массаж сердца. До приезда медиков нажимайте сильно и быстро на центр грудной клетки со скоростью 120 нажатий в минуту. Делать искусственное дыхание рот в рот не нужно.
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