Напитки с кофеином и адаптогенами помогают бороться с усталостью

«Богатые адаптогенами напитки с кофеином был значительно полезнее для людей, которые обычно сообщают об упадке умственной энергии, высокой умственной усталости или высокой физической усталости. В новом исследовании люди сообщили об увеличении частоты сердечных сокращений, повышении артериального давления и усилении чувства беспокойства при употреблении синтетического напитка с кофеином», - говорит диетолог Василиса Пономарёва, специально для МедикФорум.

Адаптогены — это нетоксичные вещества, такие как травы, грибы или растительные экстракты, которые, как считается, полезны для здоровья и повышают устойчивость организма к стрессовым повреждениям.Личностная особенность энергии и усталости влияет на то, как кто-то реагирует на напиток с кофеином. Это связано с тем, как люди реагируют на некоторые другие вмешательства, такие как упражнения и сон.Существуют дополнительные доказательства того, что с этими личностными чертами может быть связан отдельный кишечный микробиом, который может влиять на метаболизм определенных продуктов/напитков.Люди, которые могут больше всего нуждаться в кофеине (те, кто обычно сообщает о низком уровне энергии /высокой усталости), могут получить пользу от употребления богатого адаптогенами напитка с кофеином, поскольку он улучшает настроение без обычных негативных реакций на кофеин.Ранее Медикфорум писал о том, как питаться после 60 лет.