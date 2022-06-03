Почему ваш кишечник стал чаще опорожняться: причины от безвредных до опасных
Если дефекация стала происходить более трех раз в день, это следует обсудить с врачом.
Вот наиболее распространенные причины того, почему кишечник стал опорожняться чаще обычного.
Ваше питание изменилось. Причины участившейся дефекации могут быть вполне безвредными – например, это может произойти, если человек начал есть больше, или стал употреблять больше каких-то пищевых веществ – прежде всего, клетчатки.
Вы заразились. Вирусные и бактериальные инфекции тоже могут заставить кишечник опорожняться чаще – это результат борьбы иммунной системы с патогенами, попытки организма быстрее избавиться от токсинов.
Вы стали больше двигаться. Физические упражнения усиливают мышечные сокращения в толстой кишке, содействуя более активному выводу фекалий из тела.
У вас СРК. Синдром раздраженного кишечника (СРК) характеризуется расстройством, которое вызывает боль в животе, газы и спазмы, но также оно может заставить вас чаще посещать туалет. При этом могут возникать чередующиеся периоды диареи и запоров.
У вас воспалительное заболевание кишечника (ВЗК). ВЗК отличается от СРК и включает болезнь Крона, а также язвенный колит. Эти состояния вызывают хроническое воспаление в пищеварительном тракте, что со временем может привести к необратимому повреждению пищеварительного тракта, поэтому ВЗК обязательно нужно диагностировать и лечить. Другие его симптомы: кровь в стуле, усталость, сильная боль в животе, постоянная диарея, потеря веса.
Вы в стрессе. ЖКТ реагирует на беспокойство под воздействием стрессовых гормонов, нарушающих соотношение бактерий в кишечном биоме.
Вы перебарщиваете с кофе. Кофеин действует как стимулятор, в том числе он стимулирует кишечную моторику, то есть, вызывает больше движения и сокращения мышц, способствующих ускоренной транспортировке содержимого кишечника.
У вас целиакия. Целиакия – это аутоиммунное заболевание, влияющее на правильное всасывание пищи и питательных веществ в тонкой кишке, вызванное иммунной реакцией на глютен – белок злаковых культур. Иммунная реакция может проявляться такими симптомами, как диарея или запор, потеря веса, усталость, анемия, боль в животе, кожная сыпь.
У вас гипертиреоз. Еще одно аутоиммунное заболевание, которое вызывает дисбаланс гормонов щитовидной железы в крови из-за избыточной выработки гормона тироксина. Помимо того, что кишечник начинает чаще опорожняться, могут наблюдаться потеря веса, ломкость волос, потливость, учащенное сердцебиение.
Признаки, что ваш стул не в порядке. Если при опорожнении вы испытываете боль в животе, замечаете в стуле кровь или слизь, либо после туалета испытываете чувство, что кишечник не освобождается полностью, остается частично заполненным, – не медлите с посещением врача.
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