Врач Панова рассказала, чем можно перекусить перед сном
По словам врача-диетолога Юлии Пановой, перед сном можно перекусить орехами, термически обработанными овощами, но в идеале нужно стремиться к тому, чтобы после ужина обходиться без перекусов.
Медик рассказала в интервью, чем можно перекусить перед сном, если разыгрался голод, который сложно терпеть. В частности, успокоить чувство голода можно теплым молоком – например, выпить стакан, добавив немного меда.
Еще можно перекусить кисломолочными продуктами.
«Обычно диетологи рекомендуют стакан кефира, ряженки, несладкий йогурт или пару ложек творога – в них содержится утоляющий чувство голода белок», - заметила Панова.
В то же время врач предупредила: людям с болезнями кишечника, склонностью к вздутию, другим проблемам пищеварения кисломолочные продукты в качестве перекуса не подойдут. Такая пища у них стимулирует брожения, способствует дискомфорту в желудочно-кишечном тракте.
Также, уточнила Панова, перекусит перед сном можно приготовленными овощами за исключением капусты, которая усиливает кишечную моторику, что мешает нормальному сну.
«Можно съесть несколько ложек овощного рагу или винегрета», - поделилась диетолог.
Кроме того, подходящим перекусом эксперт назвала орехи – порцию до 15 граммов, авокадо, не слишком сладкий банан.
Панова подчеркнула, что абсолютно не подходящими для перекуса перед сном являются десертные изделия, пряная пища, соленые закуски.
В целом, по мнению медика, необходимо выстраивать рацион таким образом, чтобы между ужином и сном выдерживалась пауза, которую организм бы мог переносить без еды.
«Организму лучше давать отдых и четыре часа голода до сна желательно четко выдерживать».
Эксперт считает, что это возможно, если в питании присутствует достаточно белка.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу может приносить питье воды с лимоном.
Юлия Панова
ЗОЖ
врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии
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