Врач Панова рассказала, чем можно перекусить перед сном

«Обычно диетологи рекомендуют стакан кефира, ряженки, несладкий йогурт или пару ложек творога – в них содержится утоляющий чувство голода белок», - заметила Панова.

«Можно съесть несколько ложек овощного рагу или винегрета», - поделилась диетолог.

«Организму лучше давать отдых и четыре часа голода до сна желательно четко выдерживать».