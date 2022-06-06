Названы полезные продукты, которые вредят людям с почечной недостаточностью

«В некоторых ягодах и фруктах, например, в кураге, черносливе и бананах содержится калий, опасный для людей с почечной недостаточностью» - сказала Иванова.

«Если уровень калия у этих пациентов становится выше допустимого, то может стать угрожающим для работы сердца», - предупредила врач Екатерина Иванова.