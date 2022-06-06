Долгий ковид: коронавирус может привести к неврологическим проблемам
Есть серьезные доказательства того, что длительный Covid связан с неврологическими и психическими состояниями, связанными с мозгом. Исследование, в котором приняли участие 155 пациентов в течение 14 месяцев, показало, что почти пятая часть из них страдала депрессией от умеренной до тяжелой через год после заражения Covid. Между тем, почти три четверти участников употребляли алкоголь в «относительно степени».
Психологические и психические состояния были гораздо более распространены среди длительно больных ковидом, чем среди широкой публики. Состояния психического здоровья включали: тревогу, депрессию и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).
"Долгосрочные проблемы, с которыми сталкиваются наши пациенты, носят неврологический и психоневрологический характер. У них были все эти симптомы, связанные с мозгом, и нейропсихологические симптомы. Я вижу медсестер, которые не пропустили ни дня в своей жизни, прошло уже два года, и они все еще не вернулись к работе. Они заразились ковидом на поле боя, и мы не оказали им поддержки, необходимой им для возвращения к работе. И это только верхушка айсберга", - прокомментировала новое исследование невролог Александра Алехина в интервью МедикФорум.
Врач отметил, что «вирус попадает в мозг, а также в сердце и легкие».
«И это та часть, которая не заживает у некоторых пациентов с длительным Covid. Это действительно важное сообщение».
Гипотеза состоит в том, что воспаление мозга, вызванное ковидом, вызывает как психические заболевания, так и неврологические симптомы.
«Все они связаны между собой», — говорит невролог.
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