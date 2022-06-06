Долгий ковид: коронавирус может привести к неврологическим проблемам





"Долгосрочные проблемы, с которыми сталкиваются наши пациенты, носят неврологический и психоневрологический характер. У них были все эти симптомы, связанные с мозгом, и нейропсихологические симптомы. Я вижу медсестер, которые не пропустили ни дня в своей жизни, прошло уже два года, и они все еще не вернулись к работе. Они заразились ковидом на поле боя, и мы не оказали им поддержки, необходимой им для возвращения к работе. И это только верхушка айсберга", - прокомментировала новое исследование невролог Александра Алехина в интервью МедикФорум.

«И это та часть, которая не заживает у некоторых пациентов с длительным Covid. Это действительно важное сообщение».

«Все они связаны между собой», — говорит невролог.