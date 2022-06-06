Возраст любой печени - не более трех лет
Человек может дожить до 100 лет, но возраст печени в его организме всегда будет не более трех лет. Это связано с удивительной способностью клеток данного органа постоянно самообновляться.
Не бывает печени по возрасту старше трех лет, даже в организме наиболее пожилых людей на нашей планете, как показало исследование немецких ученых. Они выяснили, что клетки постоянно самообновляются. Эта информация позволит улучшить понимание возрастных заболеваний данного органа, включая цирроз и жировой гепатоз, которые становятся всё более распространёнными на нашей планете.
Впервые в истории науки ученые специально состарили клетки печени - органа, который единственный в нашем теле имеет функцию саморегенерации. Другими словами, мы можем взять у матери маленький кусочек печени и пересадить её ребёнку, и он самостоятельно разрастется до необходимого размера. Естественно, что и материнская печень также самовосстановится. В человеческом теле постоянно заменяются миллиарды клеток, и наиболее короткая продолжительность жизненного цикла у клеток кишечника - всего 4 дня. А вот клетки мышц могут жить 70 лет. Наконец, в нашем мозге клетки живут столько, сколько живёт сам человек.
И вот исследователи из Дрезденского университета технологий изучали образцы печени от 32 пациентов в возрасте от 20 до 84 лет. 32 образца было получено от пациентов уже после вскрытий, 12 от биопсий, и 9 относились к тому типу клеток, которые забираются из печени. Для того, чтобы состарить образцы, учёные использовали метод, оценивающий количество углерода в клетках из атмосферы. Углерод проникает в растения посредством фотосинтеза, а человек употребляет его вместе с зеленью. В 1950-х годах в окружающей среде было огромное количество углерода из-за испытаний ядерных бомб. После того как их запретили, уровень начал падать. Это снижение использовалось для оценки возраста клеток. Было установлено, что клетки печени живут, в среднем год, но никогда не более трех лет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Дрезденский технологический университет
Здоровье
одно из крупнейших высших учебных заведений Дрездена и Саксонии. По количеству студентов Дрезденский технический университет занимает первое место среди технических университетов Германии
Оставить комментарий