Самоуверенные люди реже посещают врачей
Излишне убеждённые в своём здоровье люди посещают врачей в два раза реже, по сравнению с теми, кто сомневается в собственном самочувствии. А это подвергает их риску развития разных серьёзных заболеваний.
Уверенность в себе - хорошее качество, однако самоуверенность в вопросах собственного здоровья представляет немалую опасность для человека, как показало исследование ученых из австрийского Университета Вены. Они выяснили, что люди старше 50 лет, которые были очень уверены в крепости собственного здоровья, в два раза реже в течение года посещали врачей, по сравнению с теми, кто такой уверенности не испытывал.
Авторы исследования предупреждают, что самоуверенность в вопросах самочувствия может привести к тому, что, к примеру, злокачественное новообразование будет обнаружено на поздней стадии, когда его сложно или уже невозможно вылечить. Многочисленные исследования показывают, что самоуверенность в вопросах своего здоровья вредит людям. Ведь в итоге они всё равно сталкиваются с болезнями, только гораздо более запущенными, которые требуют большего времени и средств на лечение. Впрочем, самоуверенность не слишком полезна и в других делах, к примеру, требующих принятия ответственных финансовых решений или каких-то других серьезных дел.
Нынешнее исследование касалось свыше 80 000 европейцев старше 50 лет. Все они должны были оценить собственный уровень здоровья и ответить на некоторые вопросы, которые позволяли получить картинку об их самочувствие. К примеру, насколько тяжело для них быстро встать с дивана или кресла после продолжительного периода в сидячем положении. 79% участников этого эксперимента корректно определили состояние своего здоровья, но 10% его явно переооценивали. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Вены
Здоровье
государственный университет, расположенный в Вене, Австрия. Основанный в 1365 году, Венский университет является одним из старейших университетов Европы
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