Излишняя самоуверенность может нанести вред вашему здоровью
Исследователи обнаружили, что пожилые люди, которые слишком уверены в своем здоровье, не ходят к врачу так регулярно, как должны, что приводит к проблемам, поскольку заболевания остаются недиагностированными. Для менее уверенных в себе людей, которые слишком часто посещают врачей, верно обратное.
«Предвзятое восприятие собственных способностей является отличительной чертой человеческой натуры. Лица, переоценивающие свое здоровье, посещают врача реже, чем лица, правильно оценивающие свое здоровье, что имеет решающее значение для профилактические меры, такие как скрининг. Напротив, люди, недооценивающие свое здоровье, обращаются к врачу чаще. Эффекты посещения стоматолога аналогичны, но мы не обнаружили никакого влияния на пребывание в больнице», - прокомментировала исследование терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Самоуверенность связана с риском, который может еще больше повлиять на чье-то здоровье. Это включало в себя употребление большего количества алкоголя, большее количество несчастных случаев, недосыпание и нездоровое питание.
Выявление пациентов с неправильным восприятием здоровья и сокращение ненужных посещений врача может иметь важные последствия для эффективности механизмов нормирования систем здравоохранения во всем мире.
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