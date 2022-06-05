Излишняя самоуверенность может нанести вред вашему здоровью

«Предвзятое восприятие собственных способностей является отличительной чертой человеческой натуры. Лица, переоценивающие свое здоровье, посещают врача реже, чем лица, правильно оценивающие свое здоровье, что имеет решающее значение для профилактические меры, такие как скрининг. Напротив, люди, недооценивающие свое здоровье, обращаются к врачу чаще. Эффекты посещения стоматолога аналогичны, но мы не обнаружили никакого влияния на пребывание в больнице», - прокомментировала исследование терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.



